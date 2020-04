Amazon assouplit sa politique de retours pendant le confinement du coronavirus

Amazon annonce un assouplissement de la politique de retour pendant les mesures de confinement du coronavirus. La plupart des articles commandés entre le 15 février 2020 et le 30 avril 2020 peuvent être retournés jusqu’au 31 mai 2020.

Amazon vient de mettre à jour ses pages dédiées au retours de produits, avec ce message : « rien n’est plus important que la santé et le bien-être de nos clients, de nos employés et des communautés que nous servons. C’est pour cette raison que nous étendons temporairement notre fenêtre de retour afin de vous accorder plus de temps pour nous renvoyer vos produits. La plupart des articles commandés sur Amazon.fr ou auprès de vendeurs entre le 15 février 2020 et le 30 avril 2020 peuvent être retournés jusqu’au 31 mai 2020« .

Amazon n’est pas le premier distributeur à accorder des délais supplémentaires pour les retours. Comme nous le rapportons dans ce dossier sur le SAV et les livraisons des plus grands distributeurs en France pendant le coronavirus, la Fnac, Darty, Rue du Commerce ou encore Materiel.net ont tous annoncé des mesures similaires compte-tenu de la situation. Outre cette mesure, Amazon avait déjà mis en oeuvre quelques solutions pour poursuivre ses activités dans les meilleures conditions possibles pendant la crise. La plateforme met notamment la priorité sur les produits jugés essentiels. Ce qui peut déboucher sur certains produits comme des jeux vidéo en boîte impossibles à acheter.

Les délais de livraison peuvent également être allongés compte-tenu de la forte demande. Amazon a par ailleurs annoncé la création de 100 000 emplois dans ses entrepôts pour absorber la forte hausse du niveau des commandes. Et de nouvelles mesures sanitaires pour protéger ses employés. Le site combat également activement les vendeurs opportunistes qui gonflent les prix artificiellement pour profiter de la crise.