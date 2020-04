Chrome 81 est disponible : Google lance des notifications moins intrusives, voici les nouveautés

Chrome 81 est désormais disponible sur Windows, Mac et Linux. Malgré le retard pris à cause de l’épidémie, cette nouvelle itération comprend plusieurs nouveautés, dont un nouveau système de notifications moins intrusives pour les plateformes de messagerie. Découvrez toutes les nouveautés de cette version 81 du navigateur de Google.

Deux mois après le déploiement de Chrome 80, Google a mis en ligne Chrome 81. Suite aux mesures de confinement contre le coronavirus, la firme de Mountain View avait été contrainte de suspendre les mises à jour du navigateur web le temps que ses équipes de développeurs s’organisent. Les équipes de Google avaient finalement repris le travail à la fin du mois de mars. Pour rattraper son retard, Google a décalé la sortie de Chrome 81 de plusieurs jours et a décidé de faire l’impasse sur Chrome 82.

Google corrige 32 failles de sécurité avec Chrome 81

Vu le retard pris, Google s’est concentré sur la correction des failles de sécurité. Avec cette version 81, la firme américaine corrige 32 failles repérées dans le navigateur web. Google avait identifié trois failles critiques, notamment au niveau des extensions et de l’audio.

Cette nouvelle itération n’apporte donc que quelques nouveautés mineures. Par exemple, Chrome prend désormais en charge l’API Web NFC. En clair, une page web peut maintenir lire et écrire des tags NFC. Cette fonctionnalité s’annonce surtout utile dans certains domaines précis, comme l’entreprise (avec une meilleure gestion des badges de sécurité) et les musées. En utilisant Chrome, un individu se baladant dans une exposition peut obtenir des informations sur les oeuvres exposées en lisant simplement le badge NFC de celle-ci. Plus besoin de passer par une application NFC dédiée.

Chrome 81 signe aussi l’arrivée d’une fonctionnalité appelée «badges d’icônes d’application». Cette option permet aux sites web de transmettre une information discrètement aux internautes sans interrompre leur activité. C’est surtout utile pour les plateformes de chat et de messagerie. Grâce à cette nouveauté, les notifications venant de Messenger, Facebook ou Twitter seront moins intrusives. L’alerte s’affichera uniquement dans un badge discret sur l’onglet concerné.

Enfin, Chrome charge désormais les HTTP chargées sur un site HTTPS en HTTPS. Si la conversion n’est pas possible, le navigateur bloquera simplement les images. Evidemment, la firme fait son possible pour pousser l’adoption du HTTPS. Que pensez-vous de ces nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Cliquez ici pour télécharger Google Chrome 81 sur Windows, Mac et Linux