Windows 10 fonctionne avec seulement… 192 Mo de RAM !

Un utilisateur de Windows 10 est parvenu à faire tourner le système d’exploitation de Microsoft avec 192 Mo de mémoire seulement. Soit un huitième de la configuration minimale recommandée par Microsoft, un exploit !

Sur la page du support de Windows 10, Microsoft conseille vivement de disposer d’au moins 1 Go de RAM sur un système en 32 bits, et de 2 Go de RAM en 64 bits. Mais la question consiste à savoir s’il est possible, malgré tout, de faire tourner le système d’exploitation sur une machine équipée d’une plus petite quantité de RAM. Le système plante-t-il directement ? Un message d’erreur s’affiche-t-il ? A-t-on droit directement à un écran bleu à un moment ou à un autre ? Voilà un drôle de challenge que s’est amusé à relever un utilisateur de Twitter. Et le résultat qu’il a obtenu est pour le moins inattendu.

Windows 10 plante avec 128 Mo, mais tourne avec 192 Mo

Nori, un utilisateur de Twitter, a voulu tenter l’expérience : il est parti d’une configuration équipée de 512 Mo seulement, et a réduit la quantité de RAM disponible, étape par étape. Première constatation : avec 512 Mo de mémoire, Windows 10 dans son édition 32 bits fonctionne sans problème. En revanche, dès que la quantité de RAM est réduite à 128 Mo seulement, le PC plante et affiche un classique BSoD (Blue Screen of Death). Avec 140 Mo, le système se lance, mais il se bloque.

Mais avec 192 Mo, Windows 10 fonctionne. Le bureau s’affiche et il est possible d’utiliser le PC. En revanche, il faut environ 3 minutes avant que Windows 10 ne s’ouvre complètement. Nori explique qu’il a pu lancer le gestionnaire des tâches, mais que les performances du système étaient franchement dégradées et qu’il ne restait que 15 Mo de RAM. Précisons qu’il a accompli son petit exploit à l’aide d’une machine virtuelle Oracle sur un Dell Inspiron 3670, lequel est équipé d’un disque dur à 7200 tours/minute et fonctionne sous Linux.

Une si faible quantité de RAM nécessaire de la part de Windows 10 peut paraître étonnante. Mais Microsoft n’a jamais caché sa volonté de faire de son OS un environnement léger et peu gourmand en ressources, tantôt avec brio, tantôt en se prenant les pieds dans le tapis. A sa décharge, la quantité de RAM recommandée depuis Windows 7 n’a d’ailleurs pas bougé d’un iota. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est possible de migrer de Windows 7 vers Windows 10 sans avoir à changer drastiquement sa configuration matérielle.