Windows 10 facilite l’accès aux fichiers Linux depuis l’explorateur

Microsoft améliore l’intégration entre Windows 10 et le sous-système Linux. Une nouvelle icône intégrée à l’explorateur de fichiers permet d’accéder plus facilement aux fichiers de n’importe quelle distribution installée sur la machine.

La cohabitation entre Windows 10 et le sous-système Linux (WSL) devient encore plus naturelle pour ceux qui ont adopté l’environnement Linux à l’intérieur de l’OS de Microsoft. La firme de Redmond vient d’annoncer l’accès aux fichiers Linux depuis l’explorateur de fichiers Windows 10. Une nouvelle icône sera disponible dans le volet de navigation à gauche de l’explorateur, permettant d’accéder beaucoup plus facilement aux fichiers des distributions Linux installées sur Windows.

C’est un nouveau pas pour Microsoft qui ne cesse d’améliorer l’association entre Windows et Linux. Il convient de noter que depuis la mise à jour Windows 10 de mai 2019, il était déjà possible d’accéder aux fichiers Linux depuis l’explorateur, voire de les éditer sans risquer de les corrompre comme auparavant. Mais les utilisateurs devaient passer par une ligne de commande dans le terminal de leur distribution Linux préférée (Debian, Kali, OpenSUSE ou encore Ubuntu).

Une fonctionnalité en test dans la dernière preview de Windows 10 (19603)

La fonctionnalité est pour le moment accessible aux insiders. Microsoft vient de lancer la version 19603 de Windows 10 Priview. Celle-ci introduit une nouvelle entrée dans l’explorateur de fichiers Windows. Tout en bas du volet de navigation à gauche, vous apercevrez la fameuse icône Tux, le manchot qui sert de mascotte officielle à Linux.

Cliquer sur l’icône ouvrira une fenêtre dans l’explorateur avec une vue d’ensemble des distributions disponibles. Sélectionnez une distribution pour découvrir son arborescence et accéder très facilement à ses fichiers, voire les modifier. Il va sans dire que cette nouveauté sera accueillie avec enthousiasme par les utilisateurs de WSL qui sont en majorité des développeurs.

Il ne s’agit donc pas d’une fonctionnalité destinée au grand public. Nous en profitons pour rappeler que Microsoft expérimente une toute nouvelle version de son explorateur de fichiers pour Windows 10X et il est possible de la tester dans Windows 10. Suivez le lien pour découvrir comment.