Windows 10 et 11 : la dernière mise à jour installe Spotify sans votre consentement

De nombreux utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 se affirment sur les réseaux sociaux que Microsoft a installé Spotify sur leur ordinateur sans leur consentement. Si c'est un acte délibéré, il est très mal reçu par la communauté.

À en croire le site Windows Latest, l’application Spotify serait automatiquement intégrée à Windows 10 et Windows 11 lors de la mise à jour du système d’exploitation. Notons qu’auparavant, une installation toute fraîche de Windows 10 ou 11 n’intégrait pas Spotify. Nul ne sait donc si c’est une décision délibérée résultant d’un accord entre Microsoft et le service suédois de streaming musical ou d’une simple erreur, mais quoi qu’il en soit, elle fait déjà des mécontents.

À lire : Spotify offre 3 mois d’essai gratuit à sa formule Premium, voici comment en profiter

En plus d’être installée sans que les utilisateurs finaux aient rien demandé, l’app de Spotify se lance automatiquement au démarrage. La situation n’a certes rien d’insurmontable pour qui connait un minimum Windows 10 ou 11, mais les utilisateurs les moins avertis risquent de se retrouver avec un programme qu’ils n’utilisent pas et qui s’ouvre à chaque démarrage : la définition même du bloatware.

Windows Update installe Spotify sur Windows 10 et 11 sans prévenir

Comme souvent, c'est sur les réseaux sociaux que les premiers échos de ce faux pas de Microsoft sont apparus. Peu de gens apprécient de perdre le contrôle sur les applications qui sont installées sur leur ordinateur. De nombreux utilisateurs affirment avoir déjà laissé un très mauvais avis sur le Microsoft Store, après avoir promptement désinstallé l’application. S’il ne s’agit pas d’un bug, l’initiative de la firme de Redmond, bien que totalement légale, se révèle dévastatrice en termes d’image, autant pour Spotify que pour Microsoft.

En effet, à en croire leurs réactions sur Twitter, la majorité des gens est indignée. Non seulement, ils ne se mettront pas à utiliser Spotify (s’ils n’étaient pas inscrit sur la plateforme), mais de plus, certains envisagent de passer définitivement à Linux. Microsoft peut effectivement installer et désinstaller des programmes à travers le Windows Store et Windows Update. Et si Microsoft a l’intention de continuer à installer des programmes de force, autant savoir comment rapidement les désinstaller. Pour désinstaller Spotify sur Windows 10 et Windows 11, il suffit d’appuyer sur la touche Windows, puis de taper “Spotify”, ce qui fera apparaître le menu de l’application. L’option “Désinstaller” se trouve tout en bas.

Source : Windows Latest