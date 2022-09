Windows 11 22H2 cause des écrans bleus de la mort, voici comment régler le problème

La mise à jour Windows 11 22H2 cause de sérieux problèmes à certains utilisateurs, menant parfois même à des écrans bleus de la mort. Le souci apparaît sur les configurations comprenant un processeur Intel Rocket Lake, et provient d’un souci de compatibilité avec un certain driver. Une simple mise à jour suffit donc à s’en débarrasser.

Les soucis s’accumulent pour les utilisateurs, quelques jours après le déploiement de la mise à jour 22H2 de Windows 11. Après la chute de performances des cartes graphiques Nvidia, heureusement réglée très rapidement par le constructeur, c’est désormais au tour des détenteurs de processeurs Intel de regretter l’installation de la dernière version du système d’exploitation. Et pour cause : celle-ci cause des écrans bleus de la mort.

Ce sont tout particulièrement les puces Intel Core Rocket Lake, soit la 11e génération processeurs de la firme, qui sont concernées par le phénomène. Le bug n’est donc pas sans rappeler la polémique engendrée par les problèmes de performances des CPU AMD au déploiement de Windows 11 l’année dernière, bien que ce dernier prend aujourd’hui une tout autre ampleur.

Comment résoudre les écrans bleus de la mort suite à la mise à jour Windows 11 22H2

Bonne nouvelle néanmoins : à la différence du souci de compatibilité des processeurs AMD, pas besoin d’attendre une autre mise à jour pour résoudre ce problème-ci. Pour cela, il faut d’abord comprendre la cause de ces écrans bleus de la mort. D’après Microsoft, ces derniers sont dus à un problème de compatibilité avec certains pilotes Intel Smart Sound Technology (SST), qui aide au bon fonctionnement des processeurs Rocket Lake.

Plus précisément, il s’agit des drivers IntcAudioBus.sys, version 10.29.0.5152 ou 10.30.0.5152. Pour commencer, il faut donc vérifier que votre PC inclut Intel Smart Sound Technology (SST), ce qui n’est pas nécessairement le cas de tous les PC équipés d’un CPU Rocket Lake. Pour ce faire, rendez-vous dans le Gestionnaire de périphériques et cherchez Intel Smart Sound Technology (Intel SST) dans la section Contrôleur audio, vidéo et jeu.

Si le pilote se trouve bien sur votre PC, il vous suffit donc de le mettre à jour pour régler tous vos problèmes (ou presque). Pour ce faire, faites un clic droit sur le driver puis de cliquer sur Mettre à jour le pilote. Vous pouvez également vous rendre dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Afficher les mises à jour facultatives.