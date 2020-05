Windows 10 : si Google Chrome s’améliore, c’est aussi grâce à Microsoft Edge

La prochaine mise à jour de Windows 10 va améliorer le navigateur Edge. Ces modifications vont également profiter à Google Chrome, qui partage le même noyau.

En voulant améliorer Edge, Microsoft rend volontairement ou involontairement service à Google Chrome. Dans la prochaine mise à jour de Windows 10, la gestion des notifications d’Edge dans l’Action Center (barre de notification à droite de l’écran) se verra améliorée. Chrome, qui dispose du même noyau que le navigateur de Microsoft, en profitera aussi.

À titre d’exemple, la mise à jour de mai 2020 de Windows 10 corrigera un bug touchant les notifications de Chrome. Lorsque plusieurs d’entre elles étaient affichées dans l’Action Center et que vous cliquiez sur la dernière, vous étiez redirigé vers la page d’accueil du site. Des modifications qui toucheront les navigateurs Chromium, donc aussi Edge. D’autres bugs seront également corrigés dans cette future mise à jour de Windows 10 qui est toujours en phase de test.

Deux navigateurs d’une même famille

Avec l’arrivée de Windows 10 en 2015, Microsoft s’était décidé à enterrer Internet Explorer. L’auguste navigateur traînait une mauvaise réputation et la firme de Redmond avait souhaité repartir sur de nouvelles bases avec Edge.

Mais la mayonnaise n’a pas pris, Edge n’ayant jamais réussi à dépasser les 7% de parts de marché. Microsoft a alors pris le taureau par les cornes en développant un nouveau navigateur -toujours nommé Edge- mais cette fois-ci basé sur le moteur Chromium, le même que Chrome.

Installé automatiquement sur Windows 10 au début de l’année 2020, Edge a convaincu par sa rapidité et sa flexibilité. Il est par exemple capable d’installer des extensions pensées pour Chrome et est disponible sur les OS mobiles. Il propose également des fonctionnalités inédites, comme la possibilité d’ajouter des onglets sur les côtés pour aérer l’affichage. Si ce nouveau navigateur n’est pas encore de taille à inquiéter Chrome et ses 69% de parts de marché, il progresse lentement mais sûrement, dépassant même irefox (7,6% contre 7,2%) selon les chiffres de Net MarketShare.

Le but de Microsoft avec Edge est de l’intégrer le plus possible à son écosystème Windows, pour rendre son utilisation la plus naturelle possible. Chrome partageant le même noyau, il en profite également et se voit lui aussi amélioré sur Windows 10.