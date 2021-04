Windows 10 : le nouveau mode éco booste les performances du système, voici comment l’activer

Windows 10 accueille une nouvelle fonctionnalité dédiée au gestionnaire des tâches : l'eco mode. Cette fonction permet de limiter la consommation de ressources de la part certains processus en cours d'exécution, et de prioriser les autres, ceux qui ont vraiment besoin de toute la puissance du PC.

À chaque nouvelle build de Windows 10, Microsoft enrichit son système d'exploitation de fonctionnalités, tout en corrigeant bien évidemment les bugs et en comblant les failles de sécurité. La dernière build qui vient d'être diffusée par le géant de Redmond fait à la fois le plein de correctifs, mais également de quelques nouveautés de taille.

La build 21364 de Windows 10 du programme Windows Insider compte ainsi deux importantes nouveautés : la prise en charge des interfaces graphiques des distributions Linux d'une part, et un mode éco d'autre part. Pour Microsoft, “cette fonctionnalité est utile lorsque vous remarquez qu'une application consomme beaucoup de ressources et que vous souhaitez limiter sa consommation, afin que le système donne la priorité aux autres applications. Ce qui entraînera une réactivité plus rapide au premier plan et une meilleure efficacité énergétique.”

En bref, le mode éco, accessible depuis le gestionnaire des tâche, offre la possibilité de limiter les ressources exploitées par certains processus (ceux que vous aurez préalablement choisis), tout en libérant de la mémoire. De quoi permettre aux autres tâches de s'exécuter à pleine puissance.

Comment télécharger la build 21364 de Windows 10

Pour accéder à cette nouvelle option, il vous faudra tout d'abord télécharger et installer la build 21364 de Windows 10. Nous le rappelons à chaque fois, mais il s'agit d'une version bêta de l'OS, qui peut par conséquent comporter des bugs et faire preuve de problèmes de stabilité. Si vous voulez la tester, nous vous recommandons de l'installer dans une machine virtuelle, sur un PC secondaire ou sur une seconde partition (en dual boot) de votre ordinateur principal.

Pour télécharger la build 21364, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton Démarrer de la Barre des tâches, puis sur l'icône Paramètres symbolisée par un petit engrenage

Dirigez-vous sur Mise à jour et sécurité

Rendez-vous sur Programme Windows Insider

Cliquez sur le bouton Commencer

Vous aurez dès lors la possibilité de tester en avant-première les dernières innovations de Windows 10. Afin de récupérer la build 21364, assurez-vous que le canal des mises à jour est bien réglé sur Dev, toujours depuis la fonction Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Et pour la télécharger, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.

Comment activer le mode éco de Windows 10

Pour accéder au mode éco de Windows 10, c'est assez simple :

Ouvrez le Gestionnaire des tâches , soit depuis la barre des tâches en cliquant dessus à l'aide du bouton droit, soit en pressant simultanément les touches [CTRL] + [ALT] + [SUPPR]

Le mode éco est accessible soit depuis l'onglet Processus , soit depuis l'onglet Détails

Cliquez sur un processus en cours d'exécution ou en arrière-plan à l'aide du bouton droit

Dans la liste des actions disponibles, vous devriez trouver le nouveau mode éco

Notez cependant que le mode éco de Windows 10 est pour le moment réservé à certains testeurs du canal Dev. Il sera ensuite déployé pour l'ensemble des utilisateurs du programme Windows Insider. Et il sera bien entendu diffusé dans la prochaine grosse mise à jour de Windows 10, la 21H2, prévue pour l'automne 2021. Par conséquent, même si après avoir la preview Dev de Windows 10 vous n'avez toujours pas accès à ce nouveau mode, pas d'inquiétude : patientez encore quelques jours, il ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.