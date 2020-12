Windows 10 : la commande vocale sera disponible en octobre 2021 selon Microsoft

La commande vocale sur Windows 10, c'est pour bientôt ! Microsoft a annoncé travailler une fonctionnalité permettant de naviguer à travers les fichiers et applications grâce à sa voix, qui devrait arriver avec la mise à jour d'octobre 2021. La firme assure que les fichiers vocaux comportant des informations personnelles ne seront pas sauvegardés.

Si après 6 ans, Cortana s'est enfin trouvé une utilité en permettant de rechercher un fichier directement avec sa voix, Microsoft ne compte visiblement pas s'arrêter là. La firme a en effet annoncé travailler sur une fonctionnalité de commande vocale. Prévue pour la mise à jour d'octobre 2021, celle-ci sera bien plus poussée que l'assistant de Windows 10 puisqu'elle sera présente dans l'explorateur et dans les paramètres, en plus du menu de démarrage.

En réalité, elle apparaîtra dès qu'un champ prévu pour du texte fonctionne avec l'outil de recherche. Elle sera également accessible avec le raccourci Win + H qui lance le Narrateur de Windows 10. Microsoft teste en ce moment sa nouvelle fonctionnalité en anglais, français, portugais espagnol, allemand, italien, japonais et mandarin. Toutes les régions du globe ne pourront toutefois pas profiter du système dès sa sortie, à cause des différences linguistiques qui peuvent exister selon la zone géographique.

La commande vocale s'améliore au fur et à mesure de son utilisation

“Votre utilisation quotidienne de la commande vocale pourrait améliorer la précision de l'application pour tous ceux parlant votre langue”, explique Microsoft. “Si vous décidez de contribuer avec des échantillons de voix, ceux-ci seront analysés par les équipes de Microsoft”. En revanche, la firme assure que la voix de l'utilisateur ne sera pas reliée à son compte, et que toute information personnelle contenue dans les échantillons sera effacée.

Si vous souhaitez malgré tout désactiver la fonctionnalité, cela est tout à fait possible à partir des paramètres de Windows 10. Alors que la version 1903 de mai 2019 n’est plus prise en charge depuis début décembre, Microsoft prépare donc les futures nouveautés du système d'exploitation et cherche visiblement à offrir d'autres manières d'y naviguer, comme l'a montré l'arrivée du clavier virtuel en septembre dernier.

Source : Windows Latest