La build de Windows 10 1903 (mise à jour de mai 2019) a reçu sa dernière mise à jour cumulative mardi 8 décembre 2020 et a donc atteint sa fin de vie ce mercredi 9 décembre. Seuls les clients entreprise et éducation bénéficieront encore d’un petit sursis, jusqu’au mois de mai 2021.

Vous êtes encore sur la build de Windows 10 1903 ? On vous recommande de rapidement passer à une version plus récente. En effet, après la fin de prise en charge de 1809 le mois dernier, c’est au tour de Windows 10 1903 de tirer sa révérence ce mois-ci, pour toutes les éditions.

Ainsi, les utilisateurs de Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstations, Enterprise et Education ont reçu leur dernière mise à jour hier, le mardi 8 décembre 2020. Les mises à jour proposées au printemps sont prises en charge pendant 18 mois, tandis que les mises à jour à l’automne sont prises en charge jusqu’à 30 mois pour les éditions Entreprise et Education.

Windows 10 1903 arrive en fin de vie, lancez d’urgence une recherche de mise à jour Windows Update !

C’est d’ailleurs pourquoi ces éditions de Windows 10 1809 resteront prises en charge bien plus longtemps que leurs équivalents de la build 1903, jusqu’en mai 2021. D’ailleurs, si vous vous demandez pourquoi deux builds aussi éloignées arrivent en fin de vie à un mois d’intervalle, c’est normal : à cause de la pandémie de COVID-19, Microsoft a décidé de prolonger la prise en charge de Windows 10 1809 de 6 mois.

Il est bien sûr recommandé de passer au plus vite à une build plus récente en vous rendant simplement dans Windows Update et en lançant une recherche de mises à jour – ou en utilisant l’outil de migration de Microsoft en cas d’échec. Car pour la première fois, avec Windows 10 1903 cela peut requérir une action de votre part. Le lancement de la build 1809 avait en effet été l’un des pires de ces dernières années.

Certains utilisateurs rapportent par exemple des plantages lors de l’installation. Sans compter des redémarrages aléatoires sur certaines machines à l’issue de la mise à jour. En conséquence, Microsoft avait décidé de rendre les feature update ultérieures dont la 1903 optionnelles… à condition que cette dernière ne soit pas en fin de prise en charge.

Microsoft avait commencé à migrer les utilisateurs de la build 1809 dès le mois de juin vers la version 2004. Quant aux utilisateurs sous la build 1903 la migration automatique d’une partie du parc n’a pas débuté avant le mois dernier. Et encore : Microsoft a curieusement décidé de migrer les ordinateurs concernés vers une build de Windows 10 vieille d’un an (1909).