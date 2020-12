Windows 10 : Microsoft corrige le bug des mots de passe qui disparaissent

Le problème affectant la gestion des identifiants et des mots de passe sous Windows 10 est résolu. Microsoft a trouvé l'origine du bug en question et commence à déployer un correctif à destination des testeurs du programme Windows Insider. Le patch sera ensuite disponible très prochainement via une mise à jour facultative de Windows 10, puis intégré au Patch Tuesday de janvier 2021.

Le mois dernier, un bug dans Windows 10 concernant la gestion des mots de passe était officiellement reconnu par Microsoft. Certaines applications comme Chrome, Edge ou OneDrive “oubliaient” les précieux sésames des utilisateurs, les obligeant à les entrer systématiquement à la main. Ce n'était pas les applications en elles-mêmes qui étaient fautives de cette perte de mots de passe, mais une mise à jour de Windows 10. Le bug en question affectait celles et ceux qui avaient mis leur système à jour vers la version 2004 de Windows 10, laquelle est en réalité sortie en mai dernier.

En cause : un problème lié au Gestionnaire d'informations d'identification (Credential Manager) empêchait les informations d'être synchronisées et stockées par le système d'exploitation. Si une solution consistant à désactiver le planificateur de tâches avait été livrée par Microsoft, elle était loin d'être idéale. Et sa mise en place n'était pas non plus des simples pour les plus dilettantes. Il était temps que Microsoft offre un véritable correctif concernant ce bug.

Windows 10 : le correctif lié au bug des mots de passe est en cours de déploiement

Le problème des mots de passe perdus concernait un bon nombre d'applications très courantes, parmi lesquelles on recense Edge, Chrome, OneDrive, la suite Creative Cloud d'Adobe, mais également les services d'identifications de Microsoft et de Google. Le bug en question serait également à l'origine de la suppression des cookies dans les navigateurs.

Microsoft vient finalement de trouver l'origine du problème et commence à déployer un correctif. Celui-ci est pour le moment destiné aux utilisateurs du programme Windows Insider. Microsoft explique que “ce problème dans Windows n'affecte qu'un nombre relativement faible d'utilisateurs. Il est lié à la tâche S4U, mais il est désormais résolu et est accessible aux utilisateurs du programme Insider.”

Une fois le correctif déployé et validé auprès des testeurs du programme Windows Insider, il correctif devrait être rapidement disponible via une mise à jour facultative de Windows 10. Pour y accéder, il conviendra de se rendre dans le module Paramètres de Windows 10, puis de sélectionner les options Mise à jour et sécurité. Cliquez sur Rechercher des mises à jour et le tour est joué. Enfin, si vous ne souhaitez pas télécharger de patch optionnel, ce correctif sera automatiquement installé lors du prochain Patch Tuesday, lequel devrait être diffusé le 12 janvier 2021.