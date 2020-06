Windows 10 : la mise à jour de mai casse le « Redémarrage à zéro » qui réinstalle tout facilement

La mise à jour Windows 10 de mai 220 (2004) n’en finit plus de causer des problèmes, y compris sur les machines qui semblaient compatibles. Des utilisateurs rapportent que la fonction « Redémarrage à zéro » qui permet normalement de tout réinstaller facilement sans perdre vos fichiers ne fonctionne plus : le bouton a disparu !

Disons-le d'emblée : livrer des mises à jour stables sur plus d’un milliard d’appareils différents est compliqué. Et l’on peut tout à fait pardonner à Microsoft quelques bugs liés justement à cette diversité inouïe de configurations matérielles. Ils sont d’ailleurs rapidement corrigés par la suite, dans la plupart des cas. Néanmoins il y a aussi d’autres cas qui interrogent tout de même sur le fonctionnement interne des équipes de développeurs dédiées aux mies à jour, sur la pertinence du programme de bêta proposé par Microsoft, et sur le contrôle qualité exercé par la firme.

Comment en effet expliquer que l’on découvre à ce stade d’autres bugs cette fois non pas liés à des conflits matériels mais davantage à quelque chose qui semble relever de l’erreur d’inattention ? Il faut dire qu’il y a de quoi être exaspéré tant cette mise à jour de mai 2020 les collectionne… Le dernier bug agaçant à être découvert concerne la fonctionnalité de « Redémarrage à zéro ». C’est cette fonction qui permet de réinitialiser le système sans devoir supprimer vos fichiers personnels.

On trouve cette fonctionnalité dans le nouveau panneau de configuration dans la rubrique Sécurité. Le problème c’est que depuis la mise à jour de mai, le bouton qui est l’unique moyen de lancer la procédure a tout simplement disparu. Jusqu’alors il fallait en effet cliquer sur un lien En savoir plus… puis un bouton qui n’est plus là ! Le plus étonnant, et qui fait echo à ce que nous disions plus haut c’est que les Insiders avaient signalé le problème lors de la phase de bêta plusieurs mois en amont.

Un retour visiblement ignoré (comme d’autres ?) par les équipes de Microsoft. De quoi se demander à quoi ce programme Insider sert-il vraiment…

Source : Techdows