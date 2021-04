Windows 10 : attention à ces problèmes critiques dans la dernière mise à jour KB5001330

Nos confrères de Windows Latest ont rapporté que la récente mise à jour « KB5001330 » ne s’était pas contentée de résoudre des failles. En effet, des utilisateurs ont signalé des problèmes d'installation, des problèmes de performance, un bug de profil utilisateur temporaire et un crash inquiétant du système.

Dans le cadre du cycle de correctifs d'avril, Microsoft avait déployé une nouvelle mise à jour cumulative pour toutes les versions de Windows prises en charge, nommée KB5001330 pour Windows 10 20H2/2004 et KB5001337 pour Windows 10 1909.

Les mises à jour KB5001330 et KB5001337 pour Windows 10 étaient très attendues par la communauté, puisque c’est sur celle-ci que Microsoft a supprimé de force l'ancienne version de Edge nommée « Legacy » et l'a remplacée par la nouvelle version du navigateur basée sur Chromium.

La nouvelle mise à jour d’avril apporte son lot de problèmes

Comme d’habitude avec les mises à jour de Windows, celles-ci résolvent tout un tas de bugs, mais en créent également de nouveaux. Dernièrement, un patch de Windows 10 avait par exemple provoqué un écran bleu avec les imprimantes.

Certains utilisateurs ont signalé être dans l’incapacité d’installer cette mise à jour, puisque celle-ci ferait apparaître les erreurs 0x800f081f et 0x800f0984 lors du téléchargement et de l’installation. D’autres utilisateurs ont également rapporté la réapparition du tristement célèbre bug du profil utilisateur temporaire. Ce dernier peut s’avérer très gênant, puisqu’il crée un nouveau profil lorsque le système d'exploitation démarre après l'application de la mise à jour cumulative. Lorsque cela se produit, les fichiers et les paramètres de l'utilisateur sont susceptibles de disparaître.

D’autres utilisateurs ont signalé que la mise à jour rendait certains jeux inutilisables, puisque les joueurs font désormais face à des plantages, des baisses de FPS ou encore des saccades. Enfin, comme c’est souvent le cas avec une nouvelle mise à jour, des utilisateurs ont également fait part de cas d’écrans bleus de la mort.

Comment résoudre les problèmes liés à Windows 10 KB5001330 ?

Si vous avez téléchargé la mise à jour Patch Tuesday d'avril 2021 et que vous rencontrez des problèmes, la meilleure façon de résoudre le problème est de désinstaller le patch en suivant ces étapes :

Ouvrez l'application Paramètres.

Cliquez sur “Mise à jour et sécurité”.

Cliquez sur “Windows Update”.

Cliquez sur “Afficher l'historique des mises à jour”.

Cliquez sur “Désinstaller les mises à jour” puis sélectionnez KB5001330 pour la désinstaller.

Enfin, redémarrez votre ordinateur.

