Windows 10 : comment installer le nouveau gestionnaire de batterie, plus précis et efficace

Windows 10 va avoir le droit à de nouvelles fonctionnalités en ce qui concerne la gestion de la batterie dans le courant de l’année. Inspiré d’Android, ce nouveau sous-menu permettra d’analyser votre comportement afin de mieux maîtriser votre autonomie. Voici comment y avoir accès.

Windows 10 s’améliore d’année en année et prochainement, c’est tout le menu consacré à la gestion de la batterie qui aura le droit à un lifting. En effet, la build 21313 du système d’exploitation propose de nouveaux sous-menus dédiés dans les paramètres. Inspiré d’Android, ce nouveau menu permet d’analyser concrètement vos usages. Désormais, il est possible d’y voir plusieurs choses intéressantes. Par exemple, on constate que le niveau restant de la batterie est affiché selon les horaires. De même, on peut voir à quel moment est branché le PC ou non.

Il est aussi possible d’analyser son usage en fonction des jours. Ainsi, on peut voir combien de temps le PC est resté allumé telle journée et surtout combien de temps de batterie il est resté au soir. Plus encore, l’OS vous indiquera quelle a été l’application qui a le plus consommé ce jour. Une manière de gérer votre autonomie. Vous vous sentez court en batterie ces derniers temps ? Il suffira d’aller dans le sous-menu dédié de regarder quelles applications consomment le plus. Tiens, c’est Steam qui consomme alors que vous ne vous en servez pas ? Désactivez-le.

Windows 10 s’affine au fil du temps

Ce sous-menu dédié à la batterie n’est pas encore disponible pour tout le monde, puisqu’il n’est pour l’instant réservé qu’aux membres du programme Insider de Microsoft. S’il ne pose pas de problème particulier, il pourrait être déployé dans une prochaine grosse mise à jour.

Pour rappel, Windows 10 s’offre deux grosses mises à jour par an, une en mai et une en octobre. Celle de mai est la plus importante, introduisant les plus grosses nouveautés. On peut s’attendre à ce qu’elle apporte ce nouveau sous-menu dédié à la batterie, mais également d’autres petites choses sympathiques, comme un mode sombre amélioré à travers tout l’OS. Il nous permettra de gérer un peu plus efficacement l’autonomie de nos machines au fil de la journée.

Comment rejoindre le programme Insider pour accéder au nouveau gestionnaire de batterie ?

Pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les membres du programme Insider. Ce programme permet à des utilisateurs lambda de tester les nouveautés en avance. En plus d'avoir la primeur des petites innovations, les membres peuvent donner leur avis, dire ce qui est bien, pas bien, et ce qui mériterait une amélioration ou tout simplement une suppression. Un programme très important pour Microsoft, puisqu'il s'agit du premier test grandeur nature avant le déploiement d'une nouveauté.

Pour rejoindre le programme Insider, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur le site de Microsoft en suivant cette adresse. Pas de prérequis exigé, tout le monde pouvant y accéder. Toutefois, la firme de Redmond insiste sur le fait qu'il s'agit là d'une version destinée à être améliorée et demande un minimum d'implication de la part des membres. Ces derniers ne doivent pas se priver d'ajouter régulièrement des commentaires. Une fois inscrit, il faut télécharger les derniers Build via une manipulation très simple :

aller dans le menu démarrer (en bas à gauche)

(en bas à gauche) cliquer sur paramètres (la petite roue dentée)

(la petite roue dentée) dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, il faut aller sur Mise à Jour et Sécurité

Dans le premier onglet, Windows Update , il vous sera proposé de télécharger les dernières Build.

, il vous sera proposé de télécharger les dernières Build. Il suffit ensuite de cliquer sur Télécharger et d'attendre la fin de l'installation.

et d'attendre la fin de l'installation. Après la manœuvre, un redémarrage est nécessaire

Attention cependant. Si le programme permet d'avoir accès à des fonctionnalités en avance, celles-ci peuvent être buguées, non terminées ou tout simplement pas au point. Il ne faut donc pas s'attendre à une expérience aussi propre que sur Windows 10 classique. En règle générale, les Build soumis aux Insiders sont proches du déploiement et nécessitent que de la finition. On peut donc s'attendre à voir arriver le nouveau gestionnaire de batterie lors de la grosse mise à jour qui sera publiée au mois de mai. À condition bien sûr que les Insiders ne la désapprouvent pas farouchement.