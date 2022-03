Windows 10, 11 : Microsoft explique la solution au bug des fichiers qui ne se suppriment pas

Microsoft a confirmé qu’il existe un bug au niveau de la suppression des fichiers sur Windows 10 et 11. En utilisant l’outil de réinitialisation du système, certaines données restent stockées sur le disque dur, des fois même déchiffrées et accessibles à tous. La firme n’a pas encore déployé de patch, mais une solution temporaire existe. Il suffit de désynchroniser son compte OneDrive de son PC.

Il y a quelques jours, nous vous alertions sur un bug inquiétant dans Windows, qui conserve certains fichiers sensibles après avoir réinitialisé entièrement le système. Aujourd’hui, Microsoft s’est exprimé sur le sujet et a confirmé l’existence du problème. L’éditeur précise par ailleurs les versions concernées, à savoir Windows 11 21H2, Windows 10 21H2, Windows 10 21H1 et Windows 10 20H2. On sait également pourquoi ce bug apparaît.

« Lorsque vous essayez de réinitialiser un appareil Windows avec des applications qui ont des dossiers avec des données réparties, comme OneDrive ou OneDrive for Business, les fichiers qui ont été téléchargés ou synchronisés localement à partir de OneDrive peuvent ne pas être supprimés », explique ainsi Microsoft. En d’autres termes, le souci se trouve au niveau de la synchronisation avec le compte OneDrive. Windows ne parvient pas à supprimer les fichiers stockés localement.

Comment résoudre le bug de la suppression des fichiers sur Windows

« Les fichiers OneDrive qui sont stockés uniquement dans le cloud ou qui n’ont pas été téléchargés ou ouverts sur l’appareil ne sont pas affectés et ne resteront pas, car les fichiers ne sont pas téléchargés ou synchronisés localement », ajoute la firme de Redmond. Voici donc les raisons du problème. Reste à trouver une solution. Pour l’heure, Microsoft ne propose qu’une méthode temporaire.

En effet, le bug n’apparaît que lorsque l’utilisateur se déconnecte de OneDrive avant d’effectuer la réinitialisation du système. Pour ce faire, cliquez sur l’icône OneDrive sur votre barre des tâches, puis rendez-vous dans Aide et paramètres > Paramètres > Compte puis sélectionnez Supprimer le lien avec ce PC. Enfin, Microsoft conclue en assurant qu’un correctif est en cours de développement et qu’il sera bientôt déployé auprès des utilisateurs.

