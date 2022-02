Windows 10, 11 : attention, l’outil de suppression des données laisse des fichiers sensibles sur le disque dur

L’outil de suppression des données de Windows n’est pas aussi efficace qu’il y paraît. En effet, un rapport de l’ingénieur Rudy Ooms révèle que ce dernier crée un dossier sur la nouvelle partition de l’OS contenant un certain nombre de fichiers appartenant à l’ancienne version. Dans certains cas, certains fichiers anciennement chiffrés sont désormais accessibles librement.

Windows intègre un certain nombre d’outils permettant de supprimer automatiquement des fichiers. Certains d’entre eux servent à se délester de fichiers inutiles prenant de la place sur le disque de stockage, tandis que d’autres sont plus radicaux et ont pour rôle de faire un grand ménage. Lorsque l’on cherche à réinstaller proprement le système d’exploitation, il est par exemple possible de passer par l’utilitaire se trouvant dans Mise à jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser ce PC > Supprimer tout (sur Windows 10, le premier onglet est remplacé par Système sur Windows 11).

Toutefois, on ne vous conseille pas vraiment d’avoir recours à celui-ci. En effet, l’ingénieur Rudy Ooms a fait une découverte quelque peu embarrassante concernant ce dernier. Alors que l’outil est censé tout supprimer, il laisse derrière lui tout un tas de fichiers comprenant parfois des données sensibles. Une fois l’opération terminée, l’utilitaire crée un dossier sur la nouvelle partition intitulé Windows.old, dans lequel sont rangés des fichiers de l’ancien de l’ancien système. Comme le rappelle Rudy Ooms, l’outil est pourtant censé « supprimer toutes les données et paramètres de cet appareil. »

L’outil de suppression des données de Windows ne fonctionne pas

Pire encore : certains fichiers chiffrés sont désormais lisibles sans contrainte sur le nouveau système. Autrement dit, l’utilitaire n’est pour l’heure pas une solution viable dans le cas où l’on souhaite protéger des données confidentielles. Notons que le souci a été repéré au sein de Windows 10 21 h 2 et Windows 11 21 h 2, et que les versions 21 h 1 des deux systèmes d’exploitation fonctionnent en revanche parfaitement.

Microsoft n’a pas encore déployé de correctif pour ce problème. Heureusement, Rudy Ooms a programmé son propre script Powershell qui permet de réinitialiser entièrement un disque de stockage, servant ainsi de solution temporaire. Si vous retrouvez la trace du dossier Windows.old, une simple suppression définitive devrait faire l’affaire. On vous conseille tout de même de passer par un outil de nettoyage tiers pour en avoir le cœur net.

