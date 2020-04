WhatsApp : vous pourrez enfin utiliser le même numéro sur plusieurs appareils

WhatsApp développe une fonctionnalité bien pratique dont il est jusqu’ici privé. Il sera bientôt possible d’utiliser le même numéro sur plusieurs smartphones sans passer par WhatsApp web, une alternative certes utile mais pas si confortable.

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs, WhatsApp est l’une des applications de messagerie utilisées le monde. Malgré les nombreuses améliorations qu’elle a connues ces dernières années, certaines fonctionnalités basiques manquent toujours à l’appel. Le fait qu’il soit impossible d’utiliser le même compte sur plusieurs smartphones différents constitue par exemple un sérieux handicap. Mais les choses sont sur le point de changer.

WaBetaInfo, toujours à l’affût des fonctionnalités en développement sur l’application vient de repérer les traces de cette nouvelle option dans la dernière bêta (2.20.110) de WhatsApp. Une notification prévient l’utilisateur lorsque son numéro de téléphone est ajouté sur un autre appareil. « La clé de chiffrement change alors automatiquement et cet événement est notifié dans les chats », explique le site.

En d’autres termes, WhatsApp permettra de configurer le même numéro sur d’autres smartphones sans bloquer l’utilisation du compte sur l’appareil précédent. Si vous l’avez déjà essayé par le passé, vous savez surement que cela n’est pas possible. La seule alternative pour un usage multi-plateforme consiste à passer par WhatsApp Web.

Il devient alors possible de lire et d’envoyer des messages depuis un ordinateur ou un autre smartphone pour peu que l’appareil principal soit connecté à Internet. Pour l’instant, nous ignorons encore comment l’usage sur de multiples appareils fonctionnera en pratique. Contrairement aux concurrents comme Skype et Facebook Messenger, les messages ne sont pas stockés sur des serveurs, mais sur le smartphone de l’utilisateur.

On imagine difficilement WhatsApp implémenter le stockage dans le Cloud dans un avenir proche. Des changements en profondeur sont nécessaires dans la structure de l’application et la manière dont elle fonctionne. On peut supposer qu’il s’agira de synchroniser les sauvegardes locales en temps réel. Compliqué, mais pas impossible. Nous en saurons certainement plus dans les semaines à venir.

Source : WABetaInfo