WhatsApp vous laisse enfin changer la vitesse de lecture des messages audio

WhatsApp se dote d'une fonctionnalité hyper utile dans sa dernière mise à jour bêta : un nouveau bouton permet d'accélérer la vitesse de lecture des messages audio histoire de les passer en revue jusqu'à deux fois plus vite. L'application ne permet néanmoins pas, pour l'instant, de ralentir la lecture pour vous aider à comprendre lorsque la diction n'est pas très claire ou que le message est perturbé par le bruit ambiant.

Vous l'avez remarqué sur WhatsApp et d'autres réseaux sociaux : les conversations voix ont de plus en plus la côte au détriment des messages écrits. Un plus lorsqu'on en est l'auteur, puisque cela permet généralement de gagner du temps par rapport à l'écriture d'un message tout en adoptant une posture plus directe. Pour le destinataire, en revanche, tout dépend du nombre de messages audio qu'il reçoit. Car sans transcription, il faut forcément consacrer quelques minutes à écouter chaque message, ce qui peut vite se révéler très chronophage, si ce n'est agaçant.

Jusqu'alors, WhatsApp comme d'autres plateformes qui proposent des conversations audio telles que Clubhouse ou désormais Twitter ne permettaient pas d'accélérer la vitesse de lecture. Depuis plus d'un mois les développeurs de l'application cherchaient donc un moyen simple d'implémenter une option qui permet aux utilisateurs d'accélérer la lecture de ces extraits audio sans que cela ne distorde trop la voix.

WhatsApp : la dernière bêta permet d'accélérer la lecture des messages audio

Certains utilisateurs de la dernière bêta de WhatsApp (2.21.9.4) voient ainsi apparaître un nouveau bouton à droite de la barre de défilement des messages audio. Un appui sur permet de choisir entre une lecture à la vitesse normale (1x), 50% plus rapide (1,5X) et 100% plus rapide (2x). SI vous choisissez cette dernière option, un message de 1 minute se transforme en un court extrait sonore de 30 secondes.

La seule chose où nous trouverions à redire, c'est qu'il serait également utile de pouvoir ralentir la lecture, notamment pour ces situation où tout ou partie du message est à peine compréhensible. Une fonctionnalité de transcription, semblable à ce que les iPhone font par exemple avec les messages vocaux, serait également bienvenue. Pour l'heure WhatsApp n'a pas encore déployé cette nouveauté sur tous les utilisateurs de la dernière bêta.

Si vous avez envie de la tester, nous vous recommandons de télécharger et d'installer la dernière version bêta de l'application (2.21.9.4) sur APKMirror histoire de mettre toute vos chances de votre côté en attendant que l'application n'active le déclencheur requis côté serveur.

Source : XDA