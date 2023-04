WhatsApp vous permettra de verrouiller vos conversations avec votre empreinte digitale

Les ingénieurs de Meta vont vous proposer de verrouiller vos chats les plus secrets à l'aide d'une empreinte digitale, d'un mot de passe ou d'un identifiant biométrique.

Les ingénieurs de WhatsApp proposent de nouvelles fonctionnalités à une cadence infernale… pour le plus grand plaisir des utilisateurs de la messagerie. Aujourd’hui, WABetaInfo relaie l’apparition d’une fonctionnalité assez inédite, que seuls les bêtatesteurs inscrits au programme de test pourront bientôt étrenner. Bien évidemment, cette fonctionnalité sera déployée à la version grand public si les essais sont concluants.

WhatsApp version 2.23.8.2 sur Android va mettre l’accent sur la sécurité de vos données et de votre vie privée en vous permettant de verrouiller et cacher une conversation à l’aide d’un mot de passe ou de tout autre identifiant biométrique. Meta est souvent critiqué pour sa mauvaise gestion des données privées des internautes, c’est sans doute la raison pour laquelle, la compagnie de Mark Zuckerberg met en avant autant de fonctionnalités en rapport avec la protection des informations personnelles.

WhatsApp permettra de verrouiller les conversations de votre choix

Ainsi, comme l’affirme Whats App Beta Info, « il sera possible de verrouiller vos chats les plus privés directement dans les informations de contact ou de groupe du chat ». Une nouvelle page listant les chats verrouillés sera ajoutée à l’application, et c’est à cet endroit que vous pourrez ouvrir une conversation. L’autre avantage du verrouillage des conversations est que les médias partagés dans le thread, qu’il s’agisse de photos, de contenu audio ou vidéo, ne seront pas sauvegardés ailleurs dans le smartphone.

Ces dernières semaines, outre ces fonctionnalités relatives à la protection des données, l’application de messagerie de Meta a lancé une flopée de nouveautés. WhatsApp va bientôt vous permettre d’éditer les images ou les vidéos que vous envoyez avec du texte et des émojis. La gestion des messages éphémères va devenir plus facile et flexible avec des options de délai d’effacement plus nombreuses, et vous pourrez même épingler les messages importants au sein même d’une conversation.