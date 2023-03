WhatsApp va bientôt permettre d’envoyer de courts messages vidéo

WhatsApp devrait bientôt ajouter à son application une fonctionnalité qui permettra à certains utilisateurs d’envoyer de courts messages vidéo, comme ils peuvent actuellement envoyer de courts messages audio.

Quelques jours seulement après avoir annoncé l’arrivée des messages épinglés sur WhatsApp, WABetaInfo a déniché une nouvelle fonctionnalité dans la dernière version bêta de l’application de messagerie de Meta. L’entreprise travaillerait désormais sur une fonctionnalité permettant d’envoyer des messages vidéo.

Sur la version bêta pour iOS 23.6.0.73 de WhatsApp, WABetaInfo a découvert qu’il était désormais possible d’enregistrer et d’envoyer de courts messages vidéo. Jusqu’à présent, les utilisateurs n’avaient que la possibilité d’envoyer du texte et des messages audio, ou encore des fichiers multimédias depuis la galerie de leur appareil.

Les messages vidéo arrivent bientôt sur WhatsApp

L'envoi de messages vidéo sur WhatsApp serait aussi facile que l'envoi de messages audio. Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur un bouton et le maintenir enfoncé pour enregistrer une vidéo d'une durée maximale de 60 secondes. Une fois la vidéo envoyée, elle s'affiche dans le chat sous forme circulaire et est lue automatiquement. Cette fonctionnalité fonctionne donc d’une manière assez similaire à son équivalente sur Telegram.

Autre détail intéressant, ces courts messages vidéo sont cryptés de bout en bout et ne peuvent être ni enregistrés ni transférés. Cependant, notons que les captures d'écran sont autorisées, mais on ne sait pas si l’émetteur sera notifié si vous décidez d’immortaliser le moment.

Cet ajout n’était pas vraiment nécessaire, mais nous sommes sûrs que certains utilisateurs vont en faire bon usage. La fonctionnalité permet surtout d’envoyer une vidéo rapide, plutôt que d’enregistrer une vidéo avec votre smartphone et d’envoyer le fichier à votre interlocuteur.

Comme d’habitude, la fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs de la version bêta de WhatsApp. On ne sait pas encore quand l’entreprise la déploiera pour tous, mais il faudra probablement patienter plusieurs mois. En attendant, on vous rappelle que les propriétaires d’iPhone ont aussi récemment reçu une autre fonctionnalité indispensable : la détection de texte dans les photos. Sur PC, WhatsApp a également reçu une nouvelle mise à jour importante qui apporte les appels vidéo jusqu’à 8 participants, et jusqu’à 32 personnes en audio.