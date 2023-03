WhatsApp va se doter d’un éditeur de texte semblable à celui d’Instagram

Bonne nouvelle, WhatsApp va bientôt vous permettre d’éditer les images ou les vidéos que vous envoyez avec du texte et des émojis, à la manière d’Instagram ou encore de Snapchat.

Après avoir dévoilé l’arrivée des courts messages vidéo ou encore la possibilité d’épingler des messages importants en haut de vos conversations, WABetaInfo vient de révéler quelle sera la prochaine fonctionnalité de WhatsApp, et celle-ci va largement s’inspirer d’Instagram.

En effet, WhatsApp va bientôt se doter d’un éditeur de texte ressemblant beaucoup à celui d’Instagram ou encore de Snapchat. Sur la nouvelle version bêta 2.23.3.4 sur Android, WhatsApp a ajouté une fonctionnalité permettant d'éditer des images, des vidéos et des GIF en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles polices.

WhatsApp copie Instagram et Snapchat

Sur la nouvelle version de WhatsApp, qui n’est pour l’instant disponible que pour un très petit nombre d’utilisateurs en bêta, il est maintenant possible d’ajouter du texte sur les images que vous envoyez.

Vous pouvez passer facilement d'une police à l'autre en appuyant sur l'une des options de police affichées au-dessus du clavier, comme vous pourriez le faire sur les autres réseaux sociaux. Il était déjà possible de modifier la police d’un texte, mais WhatsApp facilite désormais la sélection rapide de la police souhaitée.

De plus, WhatsApp se dote d’un bouton permettant d’aligner le texte vers la gauche, le centre ou la droite, afin de mieux contrôler la mise en forme de vos annotations. Sans surprise, il est également possible de modifier la couleur d'arrière-plan du texte, ce qui permet de différencier plus facilement le texte important du reste.

Enfin, notons que de nouvelles polices ont été mises à la disposition des bêta-testeurs, telles que Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 et Morning Breeze. Pour l’instant, on ne sait pas si cette fonctionnalité arrivera rapidement ou non chez tous les utilisateurs, certaines fonctionnalités restant en bêta pendant de nombreux mois. On espère cependant que celle-ci sera rapidement déployée sur la version stable, pour que WhatsApp puisse enfin rattraper son retard sur ses rivaux. En attendant, on vous rappelle que WhatsApp prévoit également de vous donner un meilleur contrôle de vos messages éphémères, une autre fonctionnalité que Meta avait volée à ses concurrents.