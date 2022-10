WhatsApp vise les utilisateurs professionnels avec un abonnement Premium

Meta cherche à monétiser WhatsApp, car avant son acquisition par Facebook en 2014, l'application était payante. La rumeur selon laquelle la compagnie s'apprête à lancer un abonnement à destination des professionnels se confirme, puisque WhatsApp Premium est désormais disponible dans la version bêta de WhatsApp.

À en croire le site WABetaInfo, WhatsApp s’apprêterait à lancer un abonnement Premium destiné aux utilisateurs professionnels. Le service de messagerie instantanée de Meta ne passe pas pour être un outil très professionnel. Les entreprises ne sont pas sans savoir que la plateforme est, comme les autres services de Meta, Facebook et Instagram, l’une des cibles privilégiées des hackers. Autant de points qui sont rédhibitoires pour la majorité des professionnels, bien au courant que la cybersécurité est une question de survie dans le monde d’aujourd’hui.

Cela n’empêche pourtant pas WhatsApp de tenter crânement sa chance auprès d’eux. La plateforme est en passe d’annoncer un abonnement mensuel. Les membres du programme de bêta de WhatsApp peuvent d’ores et déjà se rendre dans les réglages de l’application sur leur smartphone et découvrir le nouveau menu WhatsApp Premium. Dans ce dernier, ils auront la possibilité de créer des liens de contact personnalisés du type https://wa.me/phonandroid, par exemple.

Avec WhatsApp Premium vous aurez un lien personnalisé et pourrez partager un compte sur plusieurs appareils

En tant qu’entreprise vous voudrez sans doute que vos potentiels clients retiennent votre adresse, mais vous pourrez tout de même modifier ce lien une fois par trimestre. Une fois changé, l’ancien lien deviendra à nouveau disponible auprès des autres utilisateurs. De même, WhatsApp Premium permet de partager un compte avec 10 appareils. Une fonctionnalité qui devrait effectivement faciliter la coordination entre les employés qui gèrent un compte unique pour leur entreprise.

Voilà en tout et pour tout les deux fonctionnalités proposées par WhatsApp Premium, des bonus rappelons-le, payants. Les particuliers, la très grande majorité des utilisateurs de l’application donc, ne verront aucun intérêt à s’abonner à un tel service. Les professionnels, quant à eux, ont un tel choix d’applications, payantes ou gratuites, qu’il va être difficile pour WhatsApp de tirer son épingle du jeu. Peut-être que la possibilité, enfin, de passer des appels vidéo avec 32 participants fera pencher la balance en sa faveur ? WhatsApp Premium n’est pour l’instant disponible que dans la version bêta de l’application sur Android et à travers TestFlight pour iOS, et aucun détail n’a encore transpiré quant à la date de déploiement officielle, ni par rapport au prix de l’abonnement. Il se dit que celui-ci sera variable suivant les marchés.

À lire : WhatsApp va bloquer les captures d’écran des photos et vidéos à vue unique