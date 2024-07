Google prévoit de restreindre la compatibilité de son application Personal Safety aux versions d'Android 12 ou ultérieures. Cette mise à jour pourrait affecter les utilisateurs de téléphones plus anciens, à l'exception des appareils Pixel.

L'application Google Personal Safety, initialement lancée comme une fonctionnalité exclusive aux Pixel, a depuis été étendue à d'autres smartphones Android. Cette application est conçue pour gérer les informations de contact d'urgence, proposer des vérifications de sécurité et même détecter automatiquement les accidents de voiture.

Cependant, une récente analyse du code de l'application a révélé que les versions les plus récentes de Personal Safety ne seront plus compatibles qu'avec Android 12 et les versions ultérieures, au lieu d'Android 10 comme précédemment.

Google Personal Safety restreint son support aux versions Android 12 et ultérieures

Cette décision de Google pourrait ne pas avoir un impact important sur la majorité des utilisateurs de Personal Safety. En effet, les utilisateurs de Pixel ne verront aucun changement, et les téléphones d’autres marques récents fonctionnent déjà sous des versions modernes d'Android compatibles avec cette mise à jour. Néanmoins, certains utilisateurs de téléphones plus anciens risquent de ne plus pouvoir utiliser l'application. La mise à jour vise également à s'assurer que les appareils utilisent des versions d'Android plus récentes offrent de meilleures protections contre les failles de sécurité.

En restreignant la compatibilité aux versions plus récentes d'Android, Google s'assure que les utilisateurs bénéficient des dernières avancées en matière de sécurité. Par exemple, la détection de chute introduite sur la Pixel Watch en mars 2023 a permis de renforcer la sécurité des utilisateurs. Elle détecte automatiquement ce type d’accident et envoie des alertes d'urgence.

Pour ceux qui utilisent encore des versions antérieures d'Android, il est peut-être temps de considérer une mise à niveau de leur appareil. Pour vérifier si votre téléphone est éligible à une mise à jour, ouvrez les paramètres de votre téléphone et accédez à l'onglet “Mises à jour du système”. Si une mise à jour vers Android 12 ou une version ultérieure est disponible, téléchargez-la et installez-la. Si votre appareil n'en propose pas, vous devrez malheureusement envisager de passer à un modèle plus récent qui prend en charge les dernières versions d'Android.

Source : Android Authority