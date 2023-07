Android : Google lance Nearby Share, son clone d’AirDrop pour Windows

Vous disposez désormais d'un nouveau moyen de connecter votre PC Windows à un appareil Android pour partager des fichiers : Nearby Share, une application que Google a présentée hier et qui sera intégrée aux prochains PC Windows.

Bonne nouvelle, Google a annoncé le lancement complet de son application Nearby Share sur Windows, après une période bêta qui a débuté en mars. Nearby Share facilite le partage de fichiers sur vos téléphones, tablettes, Chromebooks et autres appareils.

« Nearby Share pour Windows, disponible en téléchargement sur les PC du monde entier, a été installé par plus de 1,7 million de personnes », écrit Ronald Ho, de Google, dans le billet d'annonce. « Les photos et les vidéos étant les types de fichiers les plus populaires à envoyer, nous avons vu plus de 50 millions de fichiers transférés entre PC et appareils Android depuis le lancement. Plus besoin de chercher des câbles ou des cordons – le partage de médias vers vos propres appareils ou avec des amis ou des membres de votre famille se fait en quelques clics ».

Nearby Share fait le plein de nouvelles fonctionnalités sur PC

Parallèlement au passage de la version bêta à la version stable, Google met en place deux nouvelles fonctionnalités pour Nearby Share. La première est une estimation du temps nécessaire à la réalisation d'un transfert. Une fois que vous aurez lancé un partage, vous pourrez voir combien de temps il faudra pour qu'il soit terminé. De même, votre notification comporte désormais un aperçu de l'image. Cela permet de confirmer visuellement que ce que vous avez l'intention de transférer est bel et bien transféré.

Les utilisateurs doivent activer les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de leur PC pour pouvoir utiliser Nearby Share pour Windows. Une fois la fonctionnalité configurée, vous pourrez faire glisser un fichier dans l'application ou cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'option Nearby Share pour l'envoyer à un appareil proche de vous. Les appareils entre lesquels vous transférez des fichiers doivent se trouver à moins de 15 mètres l'un de l'autre.

Google a dévoilé avoir conclu un partenariat avec certains fabricants de matériel pour préinstaller Nearby Share sur “certains PC Windows”. Parmi les fabricants participants, on retrouve notamment HP, qui devrait installer le logiciel dans sa série Dragonfly Pro. Nearby Share vient donc directement concurrencer Phone Link de Microsoft, qui permet lui aussi de transférer des fichiers facilement depuis son smartphone.