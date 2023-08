WhatsApp va complètement retravailler son design sur Android pour améliorer la lisibilité

La dernière bêta de WhatsApp transforme complètement l’application sur Android. L’interface a en effet été retravaillée en profondeur, notamment au niveau du bandeau supérieur et de l’organisation des conversations, afin de gagner en lisibilité pour l’utilisateur. On ne sait pas encore quand celle-ci sera disponible.

WhatsApp fait constamment évoluer le design de son application, tantôt sur sa version desktop, tantôt sur les différentes interfaces de sa version mobile. Il n’est donc pas étonnant de voir celle-ci tester une toute nouvelle interface sur sa version Android, dans sa dernière bêta. Dans sa version 2.23.13.16, la messagerie affiche ainsi un design beaucoup plus épuré, plus espacé, mais surtout bien plus lisible, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus.

À en croire le site WEBetaInfo, qui a publié la nouvelle, cette nouvelle interface semble se destiner en premier aux smartphones Android. Un des changements notables se trouve au niveau du bandeau supérieur, qui est cette fois entièrement blanc, ce qui permet de faire bien mieux ressortir le logo de l’application, désormais en vert. Les onglets, désormais sur la partie basse de l’écran, permettent de passer rapidement à n’importe quelle section à l’aide d’icônes. On imagine que ce design s’adaptera au mode sombre de l’application.

WhatsApp gagne en lisibilité grâce à sa toute nouvelle interface

Là où étaient auparavant rangés ces fameux onglets se trouvent désormais de nouvelles étiquettes, qui trient vos conversations en fonction de leur état : non lues, personnelles, professionnelles, et une dernière étiquette qui regroupent toutes vos discussions. Là encore, l’objectif est de faire gagner du temps aux utilisateurs en proposant de trier directement leurs messages pour trouver plus facilement ceux qui les intéressent.

Gardons en tête que le design présenté ici est encore susceptible de changer avant son déploiement auprès du grand public. À encore WABetaInfo, celui-ci devrait avoir lieu avant la fin de l’année. Mais la colonne vertébrale devrait, en théorie, restée inchangée, l’objectif de WhatsApp étant très clairement de gagner en clarté tout en libérant de l’espace. Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet.

Source : WEBetaInfo