WhatsApp : un bug énervant déconnecte certains utilisateurs Android

Plusieurs utilisateurs d'Android ont été déconnectés sans raison apparente de leur compte WhatsApp. Pour ceux qui se demandent s'ils ont été piratés, rassurez- vous, il s'agit simplement d'un bug.

L’application de messagerie WhatsApp fait toujours partie des applications les plus téléchargées et continue de gagner des utilisateurs malgré le partage de données avec Facebook. L’une des fonctionnalités les plus attendues de l’application a été récemment confirmée par Mark Zuckeberg et Will Cathcart : WhatsApp fonctionnera bientôt sur quatre autres appareils à la fois. En attendant le support multiappareils, et contrairement à d'autres services de messagerie, WhatsApp ne vous permet pour l’instant d'enregistrer qu'un seul numéro de téléphone par compte. Cela signifie en principe que lorsque vous vous connectez à votre compte WhatsApp sur un autre téléphone en utilisant ce numéro, vous êtes déconnecté de l'application sur votre appareil existant.

Malgré tout, certains utilisateurs de WhatsApp sur Android sont confrontés à une situation agaçante, puisqu’ils sont déconnectés de l'application de messagerie sans aucune raison. Ils reçoivent en effet le message “Votre numéro de téléphone n'est plus enregistré auprès de WhatsApp sur ce téléphone. Cela peut être dû au fait que vous l'avez enregistré sur un autre téléphone. Si vous ne l'avez pas fait, vérifiez votre numéro de téléphone pour vous reconnecter à votre compte“.

Selon WaBetaInfo, un portail qui suit les mises à jour et les développements liés à WhatsApp, ce problème serait dû à un bug de l'application de messagerie instantanée et il n’y aurait pas de raison de s’inquiéter.

Si vous avez été déconnecté de WhatsApp, vous n'êtes pas le (la) seul(e)

“Si vous avez été récemment déconnecté de WhatsApp, sur WhatsApp pour Android, ne vous inquiétez pas : c'est un bug. Vous pouvez vous reconnecter à WhatsApp “, peut-on lire dans le tweet de WaBetaInfo. Il précise qu’il n’y a pas besoin de changer de mot de passe ou de prendre d'autres mesures de sécurité.

Il est important de noter que WABetaInfo indique spécifiquement que ce bug affecte WhatsApp pour Android, et non iOS. Si jamais vous avez été inopinément déconnecté de WhatsApp sur votre iPhone, nous vous recommandons fortement de changer votre mot de passe au minimum. Par ailleurs, il n'y a pour l'instant aucun mot officiel sur le sujet de la part de WhatsApp, propriété de Facebook. La société n'a ni reconnu ni nié le problème.