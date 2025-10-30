WhatsApp simplifie enfin la récupération de la sauvegarde chiffrée de vos discussions grâce à cette nouvelle option bien pratique

Après avoir introduit le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes des discussions sur WhatsApp, Meta déploie une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour renforcer encore davantage la sécurité de ces données. Vos sauvegardes chiffrées restent privées, mais elles sont désormais plus faciles à récupérer.

Souvenirs partagés, photos échangées, messages vocaux importants ou conversations avec une valeur sentimentale : vos discussions WhatsApp regorgent de tous vos moments de vie. Leur protection est donc indispensable au cas où vous seriez amenés à changer d’appareil ou à perdre votre smartphone.

Afin de garantir votre intimité et de protéger vos sauvegardes de discussion, Meta a introduit dans son application de messagerie le chiffrement de bout en bout – WhatsApp était, par ailleurs, la première à le proposer. Désormais, l’entreprise annonce sur son blog aller encore plus loin en ajoutant une nouvelle façon plus simple afin de renforcer la sécurité des sauvegardes de vos discussions : les clés d’accès.

WhatsApp prend désormais en charge les clés d’accès pour simplifier la récupération des sauvegardes chiffrées de vos discussions

Jusqu’à présent, si vous perdiez votre smartphone, pour récupérer la sauvegarde de vos discussions WhatsApp vous deviez mémoriser un mot de passe ou avoir votre clé de chiffrement composée de 64 caractères sous la main.

Grâce à l’activation de la clé d’accès, ce calvaire sera derrière vous puisque cette méthode de protection permet en effet de chiffrer les sauvegardes de vos conversations à l’aide de votre empreinte digitale, de la reconnaissance faciale ou du code de verrouillage de votre écran. En d’autres termes, d’un simple geste ou en un simple regard, vos sauvegardes demeureront sécurisées et privées mais plus facilement accessibles pour vous.

Pour activer cette nouveauté, voici le chemin d’accès : Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions > Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Si jamais elle n’est pas encore disponible sur votre appareil, pas de panique : c’est normal. En revanche, il faudra s’armer d’un peu de patience : WhatsApp précise que le déploiement sera progressif au cours des semaines et mois prochains.