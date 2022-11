WhatsApp pourra vous prévenir des appels manqués en mode Ne Pas Déranger

La dernière version bêta de WhatsApp propose désormais d'afficher les messages et les appels manqués lorsque le mode Ne pas Déranger est activé sur votre smartphone Android.

Comme vous le savez peut-être, la version bêta de WhatsApp accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités à venir sur la mouture stable de l'application. Ces dernières semaines, on a appris par exemple qu'un outil pour éviter une avalanche de notifications est déjà en phase de test. Cette fonctionnalité a été instaurée alors que les groupes de WhatsApp peuvent désormais atteindre dépasser les 1000 utilisateurs.

Vous l'aurez compris, l'idée est donc de permettre à l'utilisateur de ne pas être envahi de notifications lorsqu'il est membre d'un grand groupe. On sait aussi qu'il sera bientôt possible de s'envoyer un message à soi-même, tandis qu'on pourra également quitter un groupe en toute discrétion, sans alerter les autres membres.

Des notifications pour les appels manqués en mode Ne Pas Déranger

Or, selon un nouveau rapport de nos confrères du site WABetaInfo, certains utilisateurs de la version bêta de WhatsApp obtiennent maintenant des notifications pour les appels et messages manqués reçus lorsque le mode “Ne pas Déranger” d'Android est activé.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet de bloquer tout simplement toutes les notifications qui arrivent à des moments choisis par l'utilisateur. Lorsque cette fonction est activée, les appels, les messages et les notifications de vos applis n'apparaissent pas. Bien que cet outil soit pratique pour rester concentré lorsqu'on le souhaite, il est évidemment possible de rater des messages ou des coups de fil importants.

Actuellement, il n'y aucun de moyen de savoir si un appel ou un message WhatsApp a été manqué à cause du mode “Ne pas déranger”. Or, avec cette mise à jour à venir de l'application, ce sera dorénavant le cas. Notez que votre correspondant saura que son appel a été manqué, en revanche il n'en connaîtra pas la raison : le mode “Ne pas Déranger” activé.

Rappelons au passage que la version Android de WhatsApp rattrape enfin son retard, puisque cette fonctionnalité est disponible depuis juin 2022 sur la version iOS de l'appli. Parmi les dernières nouveautés disponibles sur la version stable, il faut savoir que l'onglet Communautés est maintenant accessible pour tous. Il permet notamment aux utilisateurs de créer des sous-groupes