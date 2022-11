WhatsApp teste une fonctionnalité pour éviter l’avalanche de notifications

Avec des groupes pouvant maintenant accueillir plus de 1000 personnes, le risque pour les membres est d'être ensevelis sous une tonne de notifications à chaque réaction. Pour éviter cela, WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité dédiée.

D'année en année, WhatsApp continue d'améliorer sa formule pour espérer rester le numéro un mondial des applications de messagerie instantanée. Récemment, les développeurs ont décidé d'augmenter le nombre limite de participants dans un groupe. Auparavant fixé à 256 personnes, les groupes peuvent contenir maintenant jusqu'à 1024 personnes.

On est encore loin de Telegram et de ses 200 000 utilisateurs par groupe, mais cela reste une avancée majeure. Seulement, le risque pour les membres de ses grands rassemblements est d'être ensevelis sous une tonne de notifications à chaque réaction. Et heureusement, WhatsApp comprend très bien que vous ne voulez pas forcément être notifié à chaque échange.

WhatsApp teste la désactivation par défaut des notifications sur les grands groupes

Voilà pourquoi l'appli teste actuellement la mise en sourdine par défaut des notifications sur les grands groupes. En effet, nos confrères du site WABetaInfo rapportent que la version bêta 2.22.23.9 de WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité permettant aux groupes de plus de 256 participants d'être automatiquement mis en sourdine par défaut. Cet outil s'applique notamment aux groupes que vous avez déjà rejoint lorsqu'ils dépassent ce seuil.

Néanmoins, il est visiblement possible de rétablir les notifications manuellement des groupes concernés si vous le désirez. Pratique si vous participez régulièrement à la conversation et que vous souhaitez être alertés de la moindre réponse. Cette modification sera déployée progressivement, mais pour l'instant, seuls quelques bêta-testeurs peuvent y accéder. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une fonctionnalité particulièrement utile alors que les grands groupes sont amenés à se multiplier sur WhatsApp.

Attention toutefois, on ne sait pas quand cet outil sera officiellement disponible dans la versions stable de l'appli. En effet, les développeurs n'ont pas reconnu travailler sur la fonctionnalité pour le moment. Pour rappel, l'onglet Communautés sur WhatsApp est disponible pour tous depuis début novembre 2022. Il facilite grandement la gestion des groupes par les utilisateurs, qui peuvent désormais créer des sous-groupes au sein de groupes plus importants. En d'autres termes, WhatsApp reprend plus ou moins le système popularisé par Discord, le chiffrement de bout en bout en plus.

Source : WABetainfo