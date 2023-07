WhatsApp améliore la confidentialité dans les Communautés en cachant votre numéro de téléphone

WhatsApp continue ses efforts du côté de la confidentialité, cette fois en ajoutant une petite fonctionnalité au sein de l’onglet Communautés qui fait toute la différence. En effet, la dernière bêta permet de camoufler son numéro de téléphone auprès des autres membres du groupe.

Ces derniers mois, WhatsApp semble axer son travail sur deux angles bien précis : l’aspect communautaire et la confidentialité. Pour le premier, la messagerie a déployé l’année dernière le bien-nommé onglet Communautés, qui permet de créer des sous-groupes au sein de groupes déjà existants. En ajoutant à cela les conversations qui peuvent accueillir toujours plus d’utilisateurs, WhatsApp n’est plus du tout cette application destinée aux interactions entre deux personnes.

Ce qui ne veut pas dire que celle-ci a oublié son principal avantage sur la concurrence – mainstream, tout du moins. En effet, WhatsApp met grandement l’emphase sur la protection de la vie privée depuis quelques mois, notamment en cherchant d’autres moyens aux utilisateurs de s’identifier que leur numéro de téléphone. La possibilité de remplacer ce dernier par un pseudo est notamment envisagée. Voire, dans l’onglet Communautés, de le faire complètement disparaître.

Vous pourrez bientôt cacher votre numéro de téléphone dans l’onglet Communautés de WhatsApp

À l’heure actuelle, votre numéro est visible par tous les membres d’une Communauté dès lors que vous interagissez avec un message publié au sein de la conversation. Depuis la dernière bêta de WhatsApp, il est possible d’empêcher cela. En configurant son numéro comme privé, vous pouvez réagir à n’importe quel message tout en gardant secrètes vos informations de contact.

Les administrateurs de la Communauté, en revanche, ne pourront pas camoufler leur numéro, seuls les participants pourront rester parfaitement anonymes. De plus, si vous tentez de contacter directement un autre membre du groupe dont le numéro est privé, celui-ci devra vous donner la permission d’y avoir accès.

La fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement via la dernière bêta de WhatsApp, sur Android comme sur iOS. Cette dernière se déploie progressivement auprès des utilisateurs, et ne devrait donc pas tarder à trouver son chemin vers la version grand public de l’application.