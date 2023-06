WhatsApp va mettre en sourdine les appels provenant de numéros inconnus

Mauvaise nouvelle pour les scammers, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant de réduire automatiquement au silence les appels provenant de numéros inconnus.

La dernière fonctionnalité de WhatsApp permet de mettre automatiquement en sourdine les appels entrants provenant d'un numéro inconnu. Celle-ci est dès à présent disponible, contrairement à la plupart des fonctionnalités qui passent d’abord par le canal bêta. Le paramètre est disponible en allant dans les paramètres de WhatsApp, en cliquant sur “Confidentialité”, en sélectionnant “Appels” et en activant la case à cocher “Mettre en sourdine les appelants inconnus”.

Le but de la fonctionnalité est simple : filtrer les spams, les escroqueries et les appels de personnes inconnues pour une meilleure protection. Le nombre d’arnaques s’est multiplié sur l’application ces dernières années, donc l’arrivée d’une telle fonctionnalité devrait augmenter la sécurité des utilisateurs. WhatsApp est de loin l’une des applications les plus visées par les hackers.

WhatsApp va faire taire les appels intempestifs

WhatsApp a indiqué que les appels provenant de numéros inconnus seront automatiquement mis en sourdine, mais qu'ils apparaîtront dans les notifications et dans la liste d'appels de l'application. Cela permet de vérifier plus tard si l'appel provient d'une personne que l'on connaît, mais dont le numéro n'est pas enregistré dans les contacts.

En plus de faire taire les appels, WhatsApp introduit également une fonction appelée Privacy Checkup. En sélectionnant “Démarrer le contrôle” dans vos paramètres de confidentialité, vous naviguerez à travers plusieurs couches de confidentialité qui renforcent la sécurité de vos messages, de vos appels et de vos informations personnelles”, a déclaré l'entreprise. Cela permet d'accéder à des options telles que “Choisissez qui peut vous contacter”, “Contrôlez vos informations personnelles”, “Ajoutez plus de confidentialité à vos discussions” et “Ajoutez plus de protection à votre compte”.

Ces nouveaux outils seront probablement bien accueillis par les utilisateurs de WhatsApp, dont beaucoup ont été inondés d'appels et de messages non sollicités au cours des derniers mois. Il ne vous reste plus qu’à télécharger la dernière mise à jour de l’application pour profiter de ces nouveautés. Si celles-ci ne sont pas encore disponibles, c’est probablement parce que leur déploiement est progressif, donc il faudra patienter encore un peu.