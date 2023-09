WhatsApp : les applications iOS et Android vont subir une refonte visuelle

Meta prévoit de donner un coup de jeune à sa célèbre application de messagerie WhatsApp. L'entreprise serait en train de développer une série de nouvelles fonctionnalités, y compris des changements d'interface qui transformeront l'aspect général de l'interface utilisateur de WhatsApp.

Comme à son habitude, WABetaInfo vient de dévoiler les plans de Meta pour les prochaines versions de sa populaire application de messagerie WhatsApp. D’après les informations dénichées dans la dernière bêta de l’application sur Android, le géant américain se préparerait à déployer une refonte visuelle qui viendra modifier le design de l’interface.

WhatsApp va notamment supprimer la bannière verte en haut de page au profit d'un thème de couleur verte prédominante, tant en mode clair qu'en mode foncé. On peut également s’attendre à des modifications des couleurs des bulles de dialogue et du bouton d'action flottant, mais aussi à de nouvelles icônes.

Lire également – WhatsApp : l’envoi de vidéos en HD est disponible, mais il y a une limite

WhatsApp va changer de design sur Android

D’après les captures d’écran réalisées par WABetaInfo sur la nouvelle version de l’application, en mode sombre, la barre inférieure est d'un gris légèrement plus clair que le reste de l'interface, ce qui permet de bien la séparer de la liste des chats et des conversations elles-mêmes. De plus, les mises à jour apporteront des bulles de chat rénovées pour les utilisateurs de thèmes sombres et redessineront le bouton d'action flottant. On remarque aussi l’absence du menu à trois points, mais il se peut que celui-ci fasse son retour dans une prochaine version.

Parmi les autres modifications notables, on trouve une icône de caméra rafraîchie sur l'écran de chat principal et le remplacement des icônes pour les appels vidéo, les appels vocaux et la caméra par rapport aux versions précédentes. Les captures d'écran publiées par WABetaInfo montrent ces nouvelles icônes en mode clair et en mode foncé.

Bien que ces changements soient apportés à l'application Android, les observateurs ont rapidement fait remarquer que les utilisateurs d'iPhone ne seront pas laissés pour compte. En effet, des améliorations similaires ont été trouvées dans la version bêta d'iOS, selon WABetaInfo.

Il reste maintenant à savoir quand WhatsApp déploiera cette nouvelle refonte visuelle sur son application Android. Comme d’habitude, cela ne devrait arriver qu’au cours des prochaines semaines, l’entreprise devant d’assurer de bons retours des testeurs sur la version bêta. Pour rappel, WhatsApp travaille également sur une version iPad de son application.