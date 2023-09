WhatsApp : la première bêta de l’application iPad est enfin disponible

La toute première version bêta de WhatsApp pour iPad est désormais disponible via TestFlight. Après des années de rumeurs sur le sujet, l’application apparaît aujourd’hui comme un compagnon de route à la version iPhone. On vous explique comment l’installer.

Les premières rumeurs annonçant l’arrivée de WhatsApp sur iPad ne datent pas d’hier. C’est en 2021 que nous entendons parler du projet pour la première fois. Puis, en fin d’année dernière, l’information réapparaît en incluant cette fois les tablettes Android. Mais, depuis toujours rien. Enfin presque. Il aura fallu attendre quelques années pour qu’enfin, une première bêta de WhatsApp fasse son apparition sur WhatsApp.

Une fois n’est pas coutume, l’information nous vient tout droit du spécialiste WABetaInfo, qui indique qu’il est désormais possible de télécharger la toute première application WhatsApp pour iPadOS via Testflight, l’application d’Apple qui permet d’accéder à des bêtas via des mises à jour over-the-air. Celle-ci vient donc remplacer la version web, dont les utilisateurs concernés devaient se contenter jusqu’à maintenant.

WhatsApp débarque enfin sur iPad, voici comment l’installer

Pour l’heure, l’application agit plutôt comme un compagnon de la version principale sur smartphone. Cela signifie qu’il est possible de se connecter à son compte et d’accéder à ses conversations, mais pas de se créer un nouveau profil. En revanche, nul besoin que votre smartphone soit connecté au même résaeu WiFi pour envoyer et recevoir des messages depuis votre iPad.

Pour tester par vous-mêmes, il faudra donc passer par TestFlight pour le moment. Notez qu’il faudra également vous munir d’un lien de téléchargement. On ne sait pas encore s’il est possible d’en obtenir en France. Si tel est votre cas, voici la marche à suivre pour installer WhatsApp sur votre iPad :

Téléchargez TestFlight sur votre iPad via l’App Store Cliquez sur le lien de téléchargement et ouvrez-le avec TestFlight Appuyez sur Accepter puis Installer

WhatsApp se trouve alors sur votre iPad. À l’heure actuelle, impossible de dire quand la version finale de l’application sera disponible pour le grand public. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus.

Source : WABetaInfo