Cet État américain poursuit TikTok pour la dépendance qu’il crée auprès des enfants

Le gouverneur de l’Utah veut trainer TikTok en justice à cause des méthodes utilisées pour rendre accros les jeunes utilisateurs et pour ses liens avec le gouvernement chinois.

Ce n’est plus un secret pour personne, TikTok est le réseau social préféré des jeunes. Comme l’affirme la division de la protection des consommateurs du Département du commerce de l’Utah, l’application mobile est devenue synonyme de « culture jeune ». Dans cet état très conservateur du Midwest étasunien, comme partout ailleurs dans le monde, les jeunes passent des heures à consulter les vidéos de la plateforme.

Le problème, selon les autorités judiciaires, est que « ces enfants (et leurs parents) ne savent pas que TikTok ment sur la sécurité de son application et les exploite pour qu’ils consultent et regardent l’application de manière compulsive, sans se soucier des effets terribles que cela a sur leur santé mentale, leur développement physique, leur famille et leur vie sociale ».

Cet État américain veut faire cesser les agissements de TikTok sur son territoire

TikTok compte plus de 1,6 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde dont 150 millions aux États-Unis. Avec 10 milliards $ de bénéfices publicitaires en 2022 rien que dans ce pays, TikTok est « incroyablement lucratif ». D'après le tribunal de Salt Lake City, les moyens utilisés pour accumuler ce pécule sont malhonnêtes et néfastes pour la jeunesse. Pour le gouverneur de l’Utah, « TikTok extrait de la valeur de ses utilisateurs en collectant leurs données et en monopolisant leur temps, qu’il convertit en dollars publicitaires ». La compagnie mentirait sur la sécurité de l’application et rendrait sciemment les enfants et les adolescents « accros ».

Par ailleurs, les autorités utahaines considèrent que TikTok est trop proche du gouvernement chinois. Nul ne sait encore si cette plainte déposée contre TikTok arrivera vraiment devant les tribunaux, et quelles seront les conséquences pour la compagnie si la justice donne raison aux plaignants, mais force est de constater que la mauvaise influence et les méthodes utilisées par la plateforme sont pointées du doigt un peu partout dans le monde.