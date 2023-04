WhatsApp : l’interface va faire peau neuve, une barre de navigation arrive

Cela fait un moment que l’application WhatsApp utilise la même interface, mais heureusement, Meta travaillerait actuellement à une refonte de son application, qui marquerait l’arrivée d’une barre de navigation.

Dans la dernière bêta de l’application WhatsApp, portant le numéro 2.23.8.4 sur Android, WABetaInfo a découvert que Meta avait largement modifié l’interface de son application de messagerie phare, en ajoutant une barre de navigation en bas de l’écran.

Cette nouvelle fonctionnalité arrive alors que WhatsApp avait déjà ajouté de nombreuses nouveautés intéressantes à son application, notamment la possibilité de verrouiller vos conversations avec votre empreinte digitale, ou encore un éditeur de texte semblable à celui de Snapchat ou Instagram.

WhatsApp se dote d’une nouvelle interface

Comme le montrent des screenshots de WABetaInfo, WhatsApp est en train de développer une interface modifiée pour l'application comportant une barre de navigation. Grâce à cette barre de navigation, il sera certainement plus facile pour les utilisateurs de naviguer entre les différentes sections de l'application puisqu'elles seront facilement accessibles depuis le bas de l'écran.

On retrouve un onglet pour les Chats, un pour les Communautés, un pour les Status et un autre pour les Appels. Sur l’interface actuelle, ces différentes catégories sont accessibles en haut de l’écran, ce qui n’est pas toujours pratique puisqu’elles ne tombent pas facilement sous le doigt. En les plaçant en bas de manière plus claire, WhatsApp espère donc peut-être améliorer l’expérience utilisateur.

L'interface utilisateur modifiée, qui comprend une barre de navigation inférieure, est toujours en cours de développement et sera déployée pour tous dans une prochaine mise à jour de l'application. Cependant, comme toujours, la fonctionnalité pourrait bien rester en bêta pendant encore quelques mois. L’application bêta iOS n’a par exemple toujours pas reçu la fonctionnalité, ce qui pourrait indiquer que l’application Android sera la première à en profiter en version stable.

En attendant, on vous rappelle que WhatsApp vous offre désormais un meilleur contrôle sur vos messages éphémères, et vous aurez bientôt la possibilité d’épingler des messages importants en haut de vos conversations, un ajout pratique qui devrait être très bien accueilli par certains groupes qui devraient jusqu’alors utiliser la fonction « favori » pour sauvegarder un message.