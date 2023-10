Threads veut vous faire oublier X (Twitter) en ajoutant un nouveau bouton bien pratique

Mark Zuckerberg a annoncé que Threads, mettait en place un nouveau bouton d'édition. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez modifier votre message autant de fois que vous le souhaitez dans les cinq minutes qui suivent sa publication.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Threads, Meta tente de donner à l'application un peu plus de fonctionnalités pour convaincre des utilisateurs de X d’abandonner le réseau social d’Elon Musk. L'une des nouvelles fonctionnalités est un bouton d'édition, qui permettra aux utilisateurs de ne pas avoir à republier un nouveau message lorsqu'ils souhaitent corriger une erreur.

Adam Mosseri, responsable d'Instagram, ajoute que les utilisateurs auront jusqu'à cinq minutes pour modifier une publication. Pour mettre en évidence ce délai, l'application affichera un compte à rebours au-dessus d'un message modifiable.

Threads veut être l’alternative gratuite de X

Bien que la fenêtre de cinq minutes soit plus étroite que celle d'une heure proposée par le rival X (Twitter), elle est également disponible gratuitement, contrairement à la plateforme de médias sociaux appartenant à Elon Musk. Sur cette dernière, l'édition des tweets est réservée à X Premium, qui coûte près de 10 euros par mois.

Le problème, c’est que Threads n’affichera pas d’historique de modification des messages. Cela nuit à la transparence, en particulier si quelqu'un modifie de manière significative le contenu d'un message qui gagne rapidement en popularité.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a également indiqué que Threads ajoutait la possibilité de publier des clips vocaux. Ceux-ci offrent une “transcription de type karaoké”. On sait aussi que Threads travaille sur une nouvelle catégorie « Tendances », où l’on pourra retrouver tous les sujets en vogue.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une grande victoire pour Threads et d'une excellente incitation pour les nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme et pour les utilisateurs existants à devenir plus actifs. L'équipe semble être à l'écoute des commentaires des utilisateurs et, lentement mais sûrement, leur offre les fonctionnalités qu'ils souhaitent. Si l’application avait rapidement dépassé les 100 millions d’utilisateurs, en seulement 4 jours, sa popularité avait aussi vite décliné. De nouvelles fonctionnalités devraient donc venir booster l’engagement des utilisateurs.