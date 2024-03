WhatsApp augmente le nombre de messages que vous pouvez épingler, enfin !

WhatsApp vient de déployer un changement qui était attendu par de nombreux utilisateurs : vous n’êtes désormais plus limité à un seul message épinglé sur chacune de vos conversations.

Dans une mise à jour qui fait suite à l'introduction l'année dernière des messages épinglés, la plateforme permet désormais aux utilisateurs d'épingler jusqu'à trois messages par chat, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la limite précédente d'un seul message.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait transformer l'expérience de l'utilisateur, car il est plus facile que jamais de garder une trace des informations importantes dans les chats individuels ou sur vos conversations de groupe. Qu'il s'agisse d'un texte mémorable, d'une image importante ou même d'un sondage, les utilisateurs peuvent désormais les épingler davantage de messages sans craindre de perdre d'autres messages cruciaux dans le processus.

Vous pouvez désormais épingler jusqu’à 3 messages

L'intérêt des messages épinglés est évident : plus besoin de faire défiler frénétiquement les messages pour trouver l'adresse d'une fête d'anniversaire ou l'heure d'une réunion. Il s'agit d'un outil subtil, mais puissant, qui est déjà disponible sur la plupart des applications de messagerie. Et désormais, la fonctionnalité devient encore plus utile avec cette limite encore plus élevée.

L'épinglage d'un message reste aussi simple qu'auparavant. Il suffit d'appuyer longuement sur le message souhaité et de sélectionner l'option “Épingler” dans le menu en haut à droite. WhatsApp a également introduit la possibilité de définir la durée pendant laquelle un message est épinglé : 24 heures, sept jours (par défaut) ou même jusqu'à 30 jours.

La bonne nouvelle, c’est que dans les discussions de groupe, la dynamique de pouvoir reste inchangée, les administrateurs ayant le pouvoir de déterminer qui peut épingler des messages. Cela garantit que la fonction est utilisée de manière responsable et qu'elle correspond aux préférences et aux besoins du groupe.

Une fois épinglés, les messages s'affichent sous forme de bannières facilement accessibles et cliquables en haut de la fenêtre de discussion. Les messages sont donc à portée de main, et ne perturbent pas le flux de la conversation. Et conformément à l'engagement de WhatsApp en matière de confidentialité, tous les messages épinglés continuent d'être protégés par le solide chiffrage de bout en bout de la plateforme.