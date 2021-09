WhatsApp : les réactions aux messages avec des emojis arrivent bientôt

WhatsApp va prochainement se doter d’une nouvelle fonctionnalité : les réactions aux messages. Ce n’est pas vraiment une révolution, puisque beaucoup de services de communication instantanée utilisent déjà ce procédé.

WhatsApp continue de se moderniser. Le service de messagerie qui appartient à Facebook va prochainement accueillir une toute nouvelle fonctionnalité : les réactions aux messages. Il sera possible de réagir à un texte envoyé par un contact.

Ce procédé n’est pas nouveau, puisqu’il existe déjà sur une multitude de services de messageries, comme Messengers, les DM Twitter ou encore Discord. C’est une bonne manière de montrer sa réaction à un message envoyé sans forcément avoir à y répondre. Pourquoi rajouter un « lol » alors qu’un émoji qui rigole suffit ? Cela permet de fluidifier grandement les conversations, surtout à plusieurs.

C’est le site WABetaInfo qui nous montre le premier visuel de cette fonctionnalité. Comme attendu, on peut voir une bulle supplémentaire sous le message avec différentes réactions. Pour le moment, on ne sait pas combien d’emojis pourront être utilisés, mais on aura le droit au classique smiley qui sourit, au smiley étonné et au smiley pas content… Il faut noter que, comme sur la plupart des autres plateformes, les réactions ne sont pas anonymes. Dans un groupe, tout le monde peut donc voir votre emoji. Attention donc avant de rigoler à un message triste. Ces réactions sont actuellement disponibles pour les utilisateurs de la version bêta et tous les autres devraient y avoir le droit d’ici quelques jours ou quelques semaines aussi bien sur Android que sur iOS.

WhatsApp va revoir le design de ses messages

WABetaInfo a noté un autre changement sur le design des messages. Les fenêtres sont en effet légèrement plus grandes, ce qui donne des messages moins tassés, surtout ceux comprenant des liens. De plus, le contraste été revu. Un changement très mineur que la plupart des gens ne remarquerons pas, mais qui existe.

WhatsApp continue donc de s’améliorer par petites touches. Il y a peu, l’application a par exemple permis aux utilisateurs d’envoyer des vidéos de meilleure qualité, mais aussi d’envoyer des messages éphémères. Les réactions ne sont donc pas une révolution, mais une pierre de plus à l’édifice. WhatsApp a fort à faire pour regagner la confiance des utilisateurs après le changement brutal de ses conditions d’utilisation il y a quelques mois.