WhatsApp teste dans sa dernière bêta une évolution des messages éphémères : l'application permet désormais, en plus de la destruction au bout de 7 jours, un effacement de vos messages au bout de seulement 24 heures. Un délai plus court qui rappelle ce que font des applications concurrentes, notamment ce vieil ennemi de Facebook, l'insaisissable Snapchat.

Nos confrères de WABetaInfo ont repéré une nouveauté dans la dernière bêta de WhatsApp (2.21.9.5) : l'application, désormais propriété de Facebook, teste une nouvelle option dans les messages éphémères. Lancés en novembre 2020 les messages éphémères sont une nouvelle option disponible dans les réglages de vos conversations. Facebook estimait au moment de sa sortie que les messages éphémères offrent “la tranquillité d’esprit de savoir que vos conversations ne resteront pas conservées indéfiniment, sans pour autant sacrifier l’aspect pratique de pouvoir savoir quel était l’objet de votre discussion”.

Il n'est pourtant pas vraiment conseillé de s'y fier pour les choses importantes. Pour fonctionner les messages éphémères doivent impérativement avoir été activés dans les réglages au préalable. L'option n'affecte pas les messages déjà envoyés. Par ailleurs il faut noter que si votre correspondant télécharge automatiquement les contenus photo et vidéo par défaut, ces derniers sont téléchargés sur l'appareil et ne sont pas détruits au-delà du délai. Dans tous les cas il reste possible de faire des captures écran que ce soit sur le smartphone ou en prenant une photo – de même qu'il est possible de copier le texte de ces messages éphémères pour les conserver indéfiniment.

WhatsApp adapte encore une idée de Snapchat

Bref, ces messages éphémères sont surtout un petit gadget supplémentaire pour limiter – mais uniquement dans une certaine mesure – la diffusion de certains contenus à caractère personnel ou qui ne concernent qu'une poignée d'amis. Jusqu'ici il n'était possible de définir le délai d'autodestruction que sur 7 jours. WhatsApp ajoute on vous le disait une nouvelle option pour vous permettre de programmer l'effacement de vos messages et contenus multimédia avec certains de vos destinataires au bout de seulement 24 heures.

Ce nouveau test rappelle beaucoup une fonctionnalité au coeur de l'expérience utilisateur de Snapchat puisque les messages non ouverts dans les conversations de groupe sont automatiquement détruits au bout de 24 heures, et qu'il est possible plus généralement d'y définir des délais pour autodétruire des contenus et des messages. Ce n'est du reste pas la première fonctionnalité de Snapchat dont Facebook s'inspire librement. II faut dire que depuis que Snapchat a refusé son offre de rachat, Facebook semble faire son possible pour siphonner méthodiquement ses utilisateurs.

Facebook a ainsi adapté puis déployé dans une ou plusieurs applications des fonctions comme les filtres photo et vidéo, mais aussi les Stories, implémentées avec plus ou moins de succès dans Instagram, Facebook et WhatsApp. Pour l'heure, à en croire WABetaInfo, il est inutile de télécharger la dernière bêta de WhatsApp. Le test comprend visiblement une composante serveur. Que pensez-vous de cette nouveauté ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : WABetaInfo