WhatsApp Desktop permet désormais de passer des appels vidéo jusqu’à 8 participants, 32 en audio

Meta vient de déployer une nouvelle mise pour la version desktop de WhatsApp qui vient augmenter le nombre de participants aux appels de groupe. Désormais, il sera donc possible d’ajouter jusqu’à 8 personnes en appel vidéo, et jusqu’à 32 en appel audio depuis son ordinateur. De quoi rattraper son retard sur la version mobile.

Si le cœur de WhatsApp se trouve bien dans son système de messagerie et notamment dans son chiffrement de bout en bout, l’application de Meta met de plus en plus l’accent sur les appels. Récemment, nous l’avons par exemple vu ajouter à sa version iOS le mode PiP sur les appels vidéo, une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs. Mais plus encore, c’est surtout sur les appels de groupe que l’entreprise se concentre.

En effet, la messagerie ne cache plus ses ambitions de s’infiltrer dans les milieux professionnels en concurrençant les grands noms du secteur que sont, entre autres, Teams, Google Meet ou encore Zoom. Aussi, celle-ci a progressivement augmenté le nombre de participants qu’il est possible d’inviter dans un appel. À ce jour, 32 personnes peuvent rejoindre simultanément un appel vidéo.

WhatsApp Desktop rattrape tranquillement son retard sur la version mobile

Néanmoins, cette capacité est réservée aux versions Android et iOS de l’application. Sur desktop, les utilisateurs ont longtemps été limités en la matière. Un manquement que Meta est venu régler cette semaine. Dans un billet de blog, le groupe de Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement d’une nouvelle mise à jour destiné aux utilisateurs Windows qui augmente enfin le nombre de participants aux appels de groupe.

Ces derniers pourront ainsi grimper jusqu’à 8 en appels vidéo et 32 en appels audio. On reste donc en deçà des limites sur mobile, mais il s’agit tout de même d’une amélioration notable. « Nous continuerons à augmenter ces limites au fil du temps afin que vous puissiez toujours rester connecté avec vos amis, votre famille et vos collègues », ajoute par ailleurs Meta.

En outre, cette nouvelle version vient également améliorer les performances de l’application, notamment lors de la synchronisation avec d’autres appareils. Meta annonce enfin l’arrivée d’une bêta de WhatsApp pour tablettes Android et Mac.

