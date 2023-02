WhatsApp active enfin le mode PiP pour les appels vidéo sur iPhone

C’est un grand jour pour les utilisateurs de WhatsApp sur iPhone. Ce week-end, Meta a commencé le déploiement de la mise à jour de l’application qui apporte enfin le mode Picture in Picture sur iOS. En revanche, on ne sait pas encore quand encore quand la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs Android, alors qu’elle est testée depuis plus d’un an maintenant.

Meta l’avait promis, Meta l’a fait. En décembre dernier, la firme de Mark Zuckerberg annonçait l’arrivée du mode picture-in-picture pour les appels vidéos sur iOS pour 2023, sans pour autant donner de date précise. Il n’aura finalement pas été nécessaire d’attendre bien longtemps, puisque le déploiement officiel a démarré ce week-end auprès de tous les utilisateurs concernés.

Depuis quelques jours, les utilisateurs reçoivent en effet par vagues la version 23.3.77 de WhatsApp sur leur iPhone, qui apporte enfin le mode PiP au grand public. En bêta depuis maintenant plusieurs mois, tous ceux ayant effectué la mise à jour peuvent désormais vaquer à leurs occupations sur leur smartphone tout en passant en appel en visio avec un proche.

Le mode picture-in-picture débarque enfin dans la version iOS de WhatsApp

Pour rappel, le mode PiP permet de réduire la taille de la vidéo et de l’épingler quelque part sur son écran, sans que celle-ci prenne toute la place. De cette manière, il est possible de continuer à utiliser son smartphone tout en visionnant la vidéo en question, en l’occurrence, ici, le visage de son correspondant lors d’un appel. À noter que vous devrez peut-être attendre encore quelques jours avant de pouvoir télécharger la version 23.3.77 de WhatsApp.

Cette mise à jour ne se contente d’ailleurs pas d’apporter le mode PiP sur iPhone. D’autres fonctionnalités font également leur arrivée, comme l’ajout de légendes sur les pièces jointes ou encore la création d’un avatar. Pour les utilisateurs Android, enfin, la question est encore dans le flou. La fonctionnalité est testée depuis 2021, mais Meta n’a pas encore donné de nouvelle quant à son déploiement grand public. Patience, donc.