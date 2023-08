TikTok dévoile ses mesures pour se plier à la législation européenne

Alors que TikTok a jusqu'au 28 août pour se conformer aux nouvelles régulations européennes instaurées par le Digital Services Act (DSA), le réseau social chinois vient justement de présenter ses mesures pour rentrer dans les clous… Et rester sur le marché européen.

Avec le Digital Services Act (DSA), l'Union européenne a instauré un nouveau règlement sur les services numériques. Avec ce nouvel ensemble de dispositions, l'UE veut encadrer les contenus publiés sur les réseaux sociaux et les produits vendus par les sites marchands. Ce 25 avril 2023, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a dévoilé la liste des 19 sites et services dans la ligne de mire du DSA.

On y retrouve notamment Google (à 5 reprises avec le Play Store, son moteur de recherche ou encore Maps), mais aussi Meta avec Facebook et Instagram. Amazon, Twitter ou plutôt X, Snapchat et Wikipedia sont également dans le collimateur, tout comme TikTok. Avant le 28 août, date limite fixée par l'UE, les sites concernés devront respecter les nouvelles obligations en matière de modération des contenus haineux et des fakes news (sous peine de sanctions financières et de bannissement). La publicité ciblée à destination des mineurs devra également disparaître, tout comme la collecte de certaines informations personnelles sensibles comme l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses.

TikTok détaille ses mesures pour se plier aux exigences du DSA

Or, dans un nouvel effort de transparence, TikTok vient de présenter sur son blog officiel les différentes modifications effectués pour respecter les obligations fixées par le DSA. Tout d'abord et dans les semaines à venir, les utilisateurs européens pourront signaler n'importe quel contenu qu'ils estiment illégaux (y compris des publicités).

Concernant la modération, TikTok se montrera moins opaque. En d'autres termes, les utilisateurs européens pourront obtenir de plus amples informations après la suppression d'un contenu ou le bannissement d'un compte. Ainsi, les utilisateurs pourront savoir si la décision a été prise par un bot ou bien par un modérateur en chair et en os par exemple.

Viennent ensuite les méthodes utilisées pour les recommandations. D'après TikTok, il sera bientôt possible de découvrir du contenu en désactivant la personnalisation. Ainsi, les fils For You et Live afficheront des vidéos provenant de leur pays de résidence et du monde entier, et non en fonction de leurs intérêts personnels. Enfin, le réseau social rappelle les mesures effectuées pour renforcer la protection des jeunes utilisateurs, notamment avec la fin des publicités personnalisées pour les 13-17 ans. Les comptes des moins de 16 ans sont également privés par défaut depuis peu. Certains streams sont également inaccessibles aux plus jeunes.