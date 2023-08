WhatsApp s’apprête à adopter les passkeys et rendre les mots de passe toujours plus obsolètes

WhatsApp n’en finit de plus de s’enrichir de fonctionnalités toutes plus pratiques les unes que les autres. La rumeur selon laquelle les passkeys seront supportés dans l’application de messagerie de Meta se fait de plus en plus insistante.

Aujourd’hui, le site WABetaInfo nous informe que Meta est en train d’implémenter le support des passkeys dans son application de messagerie vedette, WhatsApp. D’après notre source, « la dernière mise à jour de WhatsApp bêta pour Android 2.23.17.5, disponible sur le Google Play Store, montre que WhatsApp travaille sur la prise en charge des passkeys ». Une excellente nouvelle pour les utilisateurs, tant en termes d'ergonomie que de sécurité.

Le principal avantage des passkeys est qu’ils rendent les mots de passe obsolètes. Combien de fois vous est-il arrivé d’oublier vos identifiants et de devoir suivre la procédure de réinitialisation ? Trop souvent sans doute, et c’est précisément sur ce point que cette nouvelle technologie d’authentification va faire toute la différence.

WhatsApp va renforce la sécurité en acceptant les passkeys

Comme les passkeys utilisent votre empreinte digitale, votre visage ou le verrouillage de l’écran pour vérifier votre identité, « la sécurité s’en trouve nettement renforcée, ajoutant une couche de protection supplémentaire par rapport aux méthodes traditionnelles telles que les codes PIN. En outre, le stockage sécurisé des clés de sécurité dans le gestionnaire de mots de passe Google garantit un accès pratique tout en maintenant de solides garanties contre les accès non autorisés ».

Entre autres nouveautés, WhatsApp va vous proposer de parler à vos correspondants sans qu'ils aient à décrocher. En effet, les chats vocaux vous permettront de parler à vos contacts sans avoir à les appeler. La compagnie a également introduit le partage d’écran lors des appels vidéo, un outil qui permet de partager des documents et des photos, de planifier des vacances ensemble, de faire des achats en ligne, ou même de faire des présentations comme vous pourriez le faire sur Zoom.