Google Maps affiche enfin la météo sur Android, pas trop tôt

Près de 4 ans après son lancement sur la version iOS de l'application, Google Maps affiche enfin la météo sur Android. En effet, la dernière mise à jour (en cours de déploiement) intègre enfin ce badge qui permet d'accéder à diverses informations sur la météo du jour.

Dans l'optique de rester leader sur le marché des applications de cartographie, Google Maps fait en sorte de multiplier les nouveautés. On sait par exemple que l'appli va profiter prochainement des travaux de Google sur l'IA. En effet, les utilisateurs pourront bientôt discuter avec le GPS pour obtenir des recommandations personnalisées.

En janvier 2024, Google Maps a reçu une autre fonctionnalité bien pratique pour les utilisateurs avec un petit creux… ou qui ont les crocs. Pour résumer, les fiches des restaurants abritent désormais des photos des plats, avec quelques informations supplémentaires comme le nom, le prix ou le régime alimentaire (végétarien, sans gluten, etc.).

Google Maps affiche enfin la météo sur Android

Et en ce 6 février 2024, l'application de cartographie vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur Android. Avec cette version 11.113.0104, Google Maps affiche enfin sur Android la météo. Mieux vaut tard que jamais pourront dire certains. Pour cause, cette fonctionnalité est disponible depuis 4 ans sur la mouture iOS de l'appli.

Comme sur le système d'exploitation d'Apple, une nouvelle icône météo a donc pris place sous le carrousel qui affiche les différentes suggestions de lieux d'intérêts (restaurants, hôtels, station-services, etc.). Ce petit badge se contente d'afficher la température et les conditions météo actuelles (pluie, grand soleil, neige, etc.).

En cliquant dessus, les utilisateurs ouvriront une carte contenant des information météo plus poussées et plus détaillées, comme la température actuelle dans la région ainsi que la température ressentie, les prévisions météo heure par heure, ou encore un lien pour consulter les données relatives à la qualité de l'air.

Comme le rapportent nos confrères du site 9T05Google, il est possible que vous n'ayez pas encore accès à ce badge météo. Pas d'inquiétude toutefois. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement actuellement. N'hésitez pas à surveiller les mises à jour en attente pour Google Maps.