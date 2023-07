Google donne enfin plus de contrôle sur le VPN aux abonnés à Google One

Dès la fin du mois de juillet, les abonnés au service Google One auront beaucoup plus de flexibilité dans l’utilisation du VPN proposé par la firme de Mountain View.

Le VPN proposé dans le cadre de l’abonnement Google One offre une couche de sécurité et d’anonymat supplémentaire à tous les internautes utilisant un navigateur sur leur appareil mobile. Pour ce faire, il chiffre et protège les données envoyées et reçues sur le téléphone, en les faisant transiter par un tunnel sécurisé. Google possède des serveurs VPN dans de nombreux pays, ce qui permet aux abonnés Google One de choisir dans quel pays leur trafic va transiter.

À lire — Android : désactiver cette option vous permet de considérablement améliorer l’autonomie de votre smartphone

Cette technologie est très utile pour consulter des sites ou du contenu réservé aux visiteurs provenant d’un certain pays, ou d’une certaine région. C’est une astuce bien connue des amateurs d’anime ou de séries sud-coréennes, par exemple, qui utilisent un VPN pour consulter le catalogue de Netflix à l’étranger. Cela dit, la solution de Google One souffrait jusqu’à maintenant d’une limitation qui la rendait moins utile que les meilleurs VPN payants.

Google rend son VPN beaucoup plus flexible pour les abonnés

En effet, dès la fin du mois de juillet 2023, le VPN de Google One vous permettra de sélectionner plus précisément l’adresse IP par laquelle vous voudrez faire transiter vos communications. En d’autres termes, vous pourrez « définir l’emplacement de votre IP dans une région locale par défaut pour améliorer les expériences basées sur la géolocalisation dans les applications et les sites Web que vous visitez ».

Cette nouvelle implémentation est quelque peu étrange quand on sait que les VPN sont généralement utilisés pour faire croire que l’on navigue depuis un tout autre pays. Pourtant, de nombreux internautes activent leur VPN à toute heure de la journée pour s’assurer d’un anonymat relatif. Ces utilisateurs aiment bénéficier sur leur smartphone de services géolocalisés tels que l’appli Météo, par exemple. Rappelons par ailleurs que les abonnés Google One sont les seuls à pouvoir jouir des nouveaux filtres vidéo proposés dans Google Photos pour Android et iOS.

Source : 9 To 5 Google