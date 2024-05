TikTok a trouvé le moyen de vous garder encore plus longtemps sur sa plateforme en copiant de Youtube

TikTok explore la possibilité de proposer des vidéos longues à son audience. Alors que la plateforme est initialement connue pour ses courtes vidéos de 15 secondes, elle teste actuellement auprès de certains utilisateurs la capacité de télécharger des vidéos de 60 minutes.

Depuis son lancement en 2016 avec des clips de 15 secondes, TikTok a révolutionné la façon dont nous passons notre temps en ligne. Sa popularité a poussé des géants comme Instagram et YouTube à développer leurs propres formats de vidéos courtes pour concurrencer l’application chinoise ainsi que pour capter l'attention des utilisateurs rapidement. Et ce, bien que certains responsables estiment que ces formats courts ruinent leur plateforme.

Cependant, TikTok ne se contente pas de dominer le format court. La société a progressivement étendu la durée maximale des vidéos à 10 minutes puis 15 minutes et permet déjà à certains créateurs d’en publier des plus longues qui vont jusqu'à 30 minutes. Désormais, la plateforme souhaite offrir encore plus de flexibilité. Elle va répondre ainsi à leurs demandes de formats plus longs pour des cours de cuisine, des sketchs comiques, des tutoriels et plus encore.

Tiktok pourrait bientôt proposer des videos de 60 minutes en format paysage

Cette évolution vers des vidéos plus longues marque un véritable tournant pour TikTok, qui cherche à attirer les créateurs de contenu habitués à YouTube. En autorisant des vidéos de 60 minutes, la société espère que ces créateurs publieront également leurs contenus sur sa plateforme afin d'élargir son public.

TikTok teste aussi d'autres fonctionnalités pour améliorer le visionnage sur la plateforme. Elle se rapproche encore une fois de Youtube avec un mode plein écran horizontal et des miniatures lors du défilement vidéo. Ces innovations visent à rendre la plateforme plus conviviale et surtout plus confortable pour pouvoir assister à des contenus plus longs.

Selon une étude récente, TikTok est l'application où les enfants et les adolescents passent le plus de temps. Si cette nouvelle fonctionnalité est largement déployée, elle pourrait donc totalement transformer la plateforme. D’un côté, elle attirera plus d'utilisateurs et en offrant de nouvelles opportunités tant pour les créateurs que pour les spectateurs, et de l’autre, des contenus plus variés et approfondis pour son public plus jeune qui n’aura plus a aller sur Youtube pour assister à de long tutoriels.

Source : techcrunch