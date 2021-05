WearOS : Google améliore la saisie de texte avec un nouveau clavier et plusieurs langages

Il est désormais plus simple d’écrire un message sur les montres connectées avec WearOS. Google a annoncé une mise à jour de Gboard, l’application de saisie de texte qui intègre la reconnaissance vocale et un clavier adapté. Cette dernière prend désormais en charge plusieurs langages et une meilleure correction automatique

Il peut parfois s’avérer très pratique d’utiliser sa montre connectée pour envoyer un message à un proche, sans avoir besoin de se servir de son smartphone. Pour cela, WearOS propose Gboard, un clavier intégré qui prend en charge la reconnaissance vocale et la correction automatique lors d’une saisie manuelle. Seulement, écrire du texte sur un petit écran de quelques pouces n’est pas toujours chose aisée, et Google en a bien conscience.

La firme de Mountain View déploie aujourd’hui une mise à jour de Gboard qui vise à faciliter cet aspect de WearOS, en commençant par une amélioration de la correction automatique. Un aperçu du texte apparaît désormais à l’écran avant d’envoyer le message, afin de repérer les éventuelles dernières modifications à effectuer. La saisie gestuelle se veut ainsi plus précise et surtout plus abordable aux plus maladroits d’entre nous.

Autre ajout de taille : les utilisateurs peuvent dorénavant changer à volonté le langage pris en charge par leur montre connectée. À l’aide d’un petit bouton qui apparaît en bas du clavier, il est possible de sélectionner une autre langue que celle configurée pour la correction automatique. Google précise que Gboard est compatible avec tous les langages intégrés à WearOS. Cette fonctionnalité s’applique également à la reconnaissance vocale.

Pour toutes les multiples manières d’écrire un message sur une montre connectée, Google ajoute ainsi plus de précision et de possibilités. Si ces changements peuvent paraître mineurs, ils ne sont que le préambule d’une refonte globale du système d’exploitation, attendue cette année. De plus amples informations sur le sujet devraient être dévoilées lors de l’événement Google I/O de ce mois-ci.

