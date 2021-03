Samsung : la prochaine Galaxy Watch va bien fonctionner sous Wear OS

Le célèbre leaker Max Weinbach a trouvé des preuves de l’existence d’une Galaxy Watch fonctionnant sous Wear OS dans le code source de l’application Galaxy Wearable, véritable plaque tournante pour tous les accessoires Galaxy du géant coréen.

Si vous êtes un utilisateur de smartphone Samsung ou même un utilisateur d'accessoires de la marque coréenne, vous devez être au courant de l’existence de l'application Galaxy Wearable. La dernière version de l’application a révélé quelques détails croustillants concernant deux montres Samsung, que l’on connait pour l’instant sous les noms de code « wise » et « fresh ».

Ces deux montres seraient les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4. Nous savions qu’elles pourraient tourner sous Android, mais il semble que l’application vienne de le confirmer. Par conséquent, Samsung abandonnerait son système d’exploitation Tizen, qu’il avait utilisé pendant de nombreuses années.

Samsung va abandonner Tizen OS pour Wear OS

La dernière application Galaxy Wear contient un nouveau plugin appelé “water” que Weinbach présente comme la nouvelle “couche de compatibilité Samsung wearable/Wear OS”. Tous ces noms de code liés à la Galaxy Watch sont directement reliés à « newos » qui, selon Weinbach, fait référence à Wear OS.

Le géant coréen utilisait depuis 2014 Tizen OS, mais il semblerait que les prochaines montres du constructeur tourneront sous Wear OS. D’autres fabricants comme OnePlus ont décidé de s’éloigner du système d’exploitation de Google. En effet, la OnePlus Watch qui arrivera le 14 avril 2021 à 159€ ne fonctionnera pas sous Android.

Wear OS a longtemps été critiqué par les utilisateurs à cause de son manque d’optimisation et de sa consommation d’énergie trop élevée. Cependant, le système d’exploitation ne présente pas que des inconvénients. En effet, Wear OS est beaucoup plus intéressant pour les développeurs puisqu’il permet d’utiliser un éventail d’applications beaucoup plus large.

En plus de la Galaxy Watch, Max Weinbach a également trouvé des informations concernant les futurs Galaxy Buds2. La cinquième paire d'écouteurs sans fil Galaxy de Samsung est sur le point d'arriver, comme le révèle l’APK de la dernière version de l'application Galaxy Live. Les prochains Buds ont pour nom de code “berry” et seront les véritables successeurs des Galaxy Buds originaux sortis en 2019.

