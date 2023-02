Waze est victime d’un gros bug sur Android Auto, mais le correctif arrive

Vous avez rencontré des problèmes récemment avec Waze sur Android Auto ? Vous n’êtes pas seul et Google est bien au courant. Depuis cette semaine, la firme de Mountain View a lancé le déploiement d’une nouvelle mise à jour de l’application GPS, intégrant un correctif. Néanmoins, celui-ci ne semble pas très efficace pour tout le monde.

En début d’année, Google a petit à petit révolutionné l’interface d’Android Auto avec Coolkwalk, qui apporte notamment la possibilité de scinder l’écran en deux, permettant enfin d’utiliser deux applications à la fois. Malheureusement, le déploiement ne se passe pas nécessairement comme prévu pour les utilisateurs. Certaines applications ont encore bien du mal à s’adapter à cette nouveauté majeure, et Waze fait partie du lot. Ces derniers temps, ils sont nombreux à se plaindre sur les forums d’entraide de problèmes de freezes intempestifs.

Il semblerait en effet que l’application ne profite pas encore d’une version stable compatible avec cette nouvelle interface. Résultat : elle est quasiment inutilisable depuis plusieurs jours, forçant les utilisateurs à se rabattre sur des solutions alternatives. Une situation qui n’a heureusement pas échappé à Google, qui propose d’ores et déjà un correctif via une mise à jour sur son Play Store. Sans pour autant résoudre tous les problèmes.

Le correctif de Waze pour Android Auto est disponible, mais incomplet

Ainsi, si certains rapportent que le problème semble être corrigé avec cette dernière mise à jour, d’autres rétorquent que celle-ci n’a rien changé de leur côté. Les freezes sont toujours présents et Waze est toujours inutilisable. Autrement dit, il se pourrait que vous deviez faire preuve d’encore un peu de patience pour que la situation revienne enfin à la normale. Qui plus est, il est possible que vous n’ayez pas encore accès au correctif, celui-ci étant déployé progressivement auprès des utilisateurs.

Sur le même sujet : Android Auto se dote d’une application météo, mais qui ne sert à rien pour l’instant

Autre point noir de cette mise à jour, il semblerait que d’autres bugs n’aient pas non plus été corrigés. En outre, Waze ne dispose pas encore d’une version stable qui lui assure une bonne compatibilité avec Coolwalk. S’il est probable que vous n’ayez encore accès à la nouvelle interface, celle-ci étant également déployée graduellement, on vous conseille donc d’attendre avant de l’installer si vous êtes un fervent utilisateur de Waze.

Source : 9to5Google