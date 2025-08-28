Cette nouveauté de Waze va frustrer les conducteurs français

Waze vient de lancer une mise à jour inédite qui change la donne pour les automobilistes. L’application peut désormais reconnaître 12 types de radars différents. Mais chez nous, ça va être plus compliqué que ça…

Depuis plusieurs années, Waze s’est imposée comme l’une des applications préférées des automobilistes. Elle propose des trajets optimisés, prend en compte les embouteillages et alerte sur les dangers ou zones de travaux. Les utilisateurs apprécient aussi son système de signalements, qui repose sur la communauté pour indiquer la présence de contrôles de police ou de radars sur la route. L’appli continue d’ailleurs d’ajouter de nouvelles fonctions, comme l’affichage tête haute arrivé début 2025 sur certains véhicules.

Avec sa dernière mise à jour, l'application va encore plus loin. Waze ne se contente plus de signaler un radar par une simple icône : elle distingue désormais 12 catégories différentes. Radars de vitesse, de feu rouge, de stop, de voie réservée ou encore radars sonores, l’outil offre une précision inédite. Une fonctionnalité qui permet aux conducteurs de savoir exactement quel type de contrôle les attend, mais qui n’est pas disponible en France en raison de la législation en vigueur.

La loi française empêche Waze d’afficher les 12 types de radars

En France, les signalements Waze sont limités à de simples « zones de contrôle ». Il est interdit d’indiquer l’emplacement exact d’un radar ni la nature du contrôle. Cette restriction provient du décret n°2012-3 du 3 janvier 2012, qui a modifié l’article R413-15 du Code de la route. Résultat, les utilisateurs français ne peuvent pas profiter de la nouveauté de Waze, alors qu’elle est accessible dans d’autres pays européens.

Concrètement, lorsqu’un conducteur signale un radar en France, l’application affiche seulement une zone plus large, sans précision sur le type de contrôle. Seules les annonces vocales ou visuelles mentionnent la présence de contrôles, mais sans détailler s’il s’agit d’un radar de feu rouge, de vitesse ou de ceinture.

Waze doit aussi gérer d’autres contraintes : l’application ne sera bientôt plus mise à jour sur certains smartphones Android. Les appareils tournant sous Android 8 ou 9 ne seront par exemple plus compatibles. Malgré ces limites, elle reste l’une des applis de navigation préférées en France, bien devant Google Maps.